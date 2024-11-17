Оппозиция Абхазии заявила о возможном заседании парламента

Эксперт объяснил уязвимость британских авианосцев перед российскими и китайскими ракетами

Военный эксперт Дандыкин: Британские авианосцы уязвимы перед российскими и китайскими противокорабельными ракетами

Tекст: Андрей Резчиков

«По части противокорабельных ракет (ПКР) Россия не только не уступает дружественному Китаю, но и в некоторых моментах превосходит его. Поэтому наш флот тоже может потопить британские авианосцы. Это очевидно, потому что у нас есть носители для таких ракет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

«Россия изначально была впереди по созданию противокорабельных ракет. Все это закладывалось еще в советское время. Мы так или иначе помогали Китаю строить военный флот, – продолжил эксперт. – Несомненно, КНР быстро развивается и по количеству вымпелов уже обошла американцев, но в 90-е годы мы делились оружием и технологиями с Китаем. Поэтому наши ракетные возможности не ступают китайским».

Собеседник напомнил, что семейство российских противокорабельных крылатых ракет «Оникс» применяется не только в морском варианте, но и сухопутном. «Сюда же можно добавить и «Калибры». Но самая губительная ракета для авианосцев, и не только британских, но и американских – российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», – подчеркнул эксперт.

«Циркон» уже стоит на вооружении российского флота. Первым носителем этих ракет стал многоцелевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». «Испытания «Цирконов» прошли успешно. Ракета развивала скорость до 10 махов (скоростей звука). Сбить эту ракету невозможно. В начале ноября третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» – носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» – отправился в свой первый дальний поход», – напомнил Дандыкин.

По его словам, носителями «Цирконов» также будут многоцелевые подводные лодки четвертого поколения проекта 885 «Ясень». Первым штатным носителем подводной версии «Циркона» станет атомная подводная лодка «Пермь», которую планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2026 году.

Эксперт отметил также, что создание и походы авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales были сопряжены с массой поломок, «проект получился не совсем удачным в связи с многочисленными выходами из строя».

«Все это потуги показать, что Британия находится в высшей лиге стран, в том числе в военно-морской составляющей. Это политические амбиции и не более того. Эти авианосцы нужны только для демонстрации флага, потому что такие походы требуют больших усилий. Это не атомные корабли и им требуется особая группа сопровождения, а с этим у Британии тоже не очень хорошо обстоят дела», – отметил эксперт.

Дандыкин напомнил, что об угрозе китайских ПКР также говорили в США. «Американцы признали, что угроза от китайских ракет, в том числе гиперзвуковых, очевидна, и КНР может потопить весь авианесущий флот США, а у Америки более серьезная авианосная составляющая, чем у Британии. Так что британцы идут на закуску», – подытожил эксперт.

О том, что британские авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales (были введены в эксплуатацию в 2017 и 2019 годах и составляют основу флота страны) уязвимы перед китайскими баллистическими ПКР, пишет газета The Times со ссылкой на свои источники. Это выяснилось в ходе недавних учений Королевского Военно-морского флота.

В ряде сценариев авианосец мог быть потоплен атаками баллистических ракет, состоящих на вооружении Китая. Сейчас Британия рассматривает целесообразность использования авианосцев в современных военных конфликтах и не исключает возможность утилизации одного из них.

Оба корабля могут перевозить до 40 самолетов, включая современные истребители-невидимки F-35B Lightning II. Кроме того, предусмотрены площадки для вертолетов, предназначенные для борьбы с подводными лодками и перевозки войск.

Китай, отмечает газета, один из потенциальных противников Великобритании, совершенствует свой арсенал противокорабельных баллистических ракет и сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет, а также радиолокационные возможности.