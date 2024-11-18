Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.16 комментариев
Здание гостелерадиокомпании попыталась захватить в Абхазии
Абхазская оппозиция попыталась захватить здание гостелерадиокомпании в Сухуме
Группа лиц, предположительно, представляющая оппозиционные силы, пыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме, но охранники отогнали их предупредительными выстрелами, сообщили в инфоцентре президента Абхазии.
Инцидент произошел после полуночи. «К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Охранники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы. Эти действия позволили стабилизировать обстановку и предотвратить дальнейшее развитие конфликта, подчеркивается в сообщении инфоцентра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что события 15 ноября в Сухуме, когда протестующие прорвались в здания парламента и администрации, были попыткой государственного переворота, а также подтвердил, что остается избранным главой республики.