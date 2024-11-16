Толпа покусилась на основы союза Абхазии и России

Tекст: Евгений Крутиков

События в Абхазии развивались стремительно. На 11.00 15 ноября была назначена сессия парламента республики, на которой должны были рассматривать абхазско-российское соглашение об инвестиционной деятельности. Перед зданием парламента стали собираться противники ратификации этого соглашения.

Сначала казалось, что может быть найден компромисс. Спикер парламента Лаша Ашуба предложил проголосовать за перенос сессии на другой день. Дело в том, что в течение нескольких предыдущих дней на депутатов парламента оказывалось серьезное давление. Представители оппозиции убеждали их сделать заявление против ратификации соглашения. В итоге в зале заседаний присутствовал только 21 депутат из тридцати. Сессия проголосовала против повестки дня, что автоматически означало перенос заседания на неопределенный срок. Внешне повод для конфликта был исчерпан.

Однако собравшаяся перед парламентом толпа принялась громить заграждения и прорываться внутрь здания. Оппозиция требовала не отложить вопрос об абхазско-российском договоре, а именно проголосовать против, то есть целиком отвергнуть этот документ. Начались стычки с милицией и госохраной, протестующие разрушили железный забор, окружавший комплекс правительственных зданий, прорвали оцепление силовиков. Пострадало 14 человек, из них один серьезно.

Внутри комплекса протестующие не нашли ни президента, ни членов правительства, ни проправительственных депутатов. Они стали выдвигать новые лозунги – отставка президента и назначение досрочных выборов – и строить баррикады на случай штурма захваченных ими зданий. Там они находятся и до сих пор.

Захват комплекса был расценен оппозиционерами как де-факто отстранение президента Бжания. Распространялись сообщения о том, что Бжания якобы уже подал в отставку и даже «сбежал». Затем оппозиционеры объявили о формировании некоего координационного совета. Оппозиция настаивала, чтобы на «переходный период» до новых выборов и.о. главы государства стал бы спикер парламента.

После наступления темноты президент Бжания обратился к своим сторонникам у здания МВД. Он заявил, что в отставку не подавал, все руководство республики продолжает свою работу. После этого президент уехал в свое родовое село Тамыш в 40 километрах восточнее Сухума.

На следующее утро в захваченном оппозиционерами комплексе зданий началось заседание так называемого «Координационного совета» оппозиции. От Бжании потребовали немедленно подать в отставку.

Сам Бжания в субботу провел встречу с жителями села Тамыш. Вместе с ним присутствовали вице-президент, глава правительства, спикер парламента, некоторые депутаты и главы районов. Бжания согласился уйти в отставку и назначить новые выборы главы государства – но только после того, как оппозиция покинет захваченный правительственный квартал. Оппозиция в ответ заявила, что не покинет квартал до тех пор, пока Бжания не подаст в отставку.

Внешне это выглядит как политико-психологическое соревнование о том, кто кого переупрямит. И на вечер субботы есть ряд признаков того, что Бжания выдержал натиск оппозиционных сил.

Президента Абхазии поддержали главы ближайших к Абхазии российских регионов. «Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов Российской Федерации в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжания выразили ему поддержку», – говорится в заявлении пресс-службы абхазского президента.

И на федеральном уровне в Москве также дали понять, что против любых насильственных методов смены власти в дружественной республике. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что любые разногласия не должны перерастать в силовые сценарии или приводить к неконституционным методам разрешения конфликтов.

Ни один член правительства Абхазии публично не поддержал оппозицию и «Координационный совет». Наконец, Бжания заручился поддержкой силовиков – они присутствовали на собрании в селе Тамыш. Подчинение приказам президента подтвердили руководители Службы госбезопасности, МВД и Минобороны республики. Это значит, что Бжания контролирует все инструменты реального руководства страной, а оппозиция – только здания правительственного квартала.

Кто все эти люди, которые устроили текущий абхазский майдан? Абхазская оппозиция – явление сложное и противоречивое. В ней нет единого лидера, хотя на общем фоне выделяется Адгур Ардзинба, бывший вице-премьер и министр экономики, конкурент Бжании на президентских выборах 2020 года. Он ассоциируется с кланом бывшего президента Рауля Хаджимба. То есть, с одной стороны, речь идет о традиционном противостоянии властных кланов в республике.

С другой, в последние годы в Абхазии наблюдается взрывной рост среды, в которой выросло новое поколение оппозиционеров – прозападных НКО\НГО, а также СМИ, ориентированных на Запад.

Вся текущая политическая турбулентность в Абхазии началась с того, что Аслан Бжания в феврале этого года внес в парламент закон об иноагентах. Это вызвало бурную реакцию среди представителей НКО, которые получали финансирование из-за рубежа.

Еще одна часть оппозиции – это люди с сомнительным и иногда даже криминальным прошлым, задержавшиеся в 1990-х годах. Среди них выделяется депутат Кан Кварчия, знаменитый своими экстравагантными выходками. Есть также фигуры внутриабхазской политической жизни, крайне озабоченные собственным пониманием суверенитета страны. Среди этой группы выделяется председатель Комитета по защите суверенитета Герой Абхазии Леван Микаа. Именно озвучивает «ультиматумы» президенту Бжания и воспринимается в оппозиции фигурой номер два после Адгура Ардзинба.

Однако главное, что абхазское общество разделено не по политическому, а по кланово-родственному принципу. И это имеет прямое отношение к происходящим событиям – и противодействию принятию законов о защите инвестиций.

Абхазия – глубоко дотационная республика, значительная часть бюджета которой напрямую формируется за счет российских финансовых вливаний. Снабжение республики топливом и электричеством, причем по льготным ценам, также осуществляется из России. Промышленного производства нет. Есть только выращивание мандаринов и главное – туристическая отрасль. Но и эта отрасль держится, опять же, на российских туристах.

Власть в Абхазии уже неоднократно менялась в ходе переворотов. И каждое новое правительство было вынуждено решать многочисленные проблемы своей страны в тесном сотрудничестве с Москвой. В диалоге, построенном на традиционных принципах и нормах межгосударственного общения. Москва с пониманием относилась к местным политическим и общественным особенностям и не вмешивалась во внутренние дела страны. Заключались многочисленные соглашения, скреплявшие союзнические отношения двух государств. Стороны брали на себя взаимные обязательства.

Одним из обещаний Сухума было принятие законодательства по защите российских инвестиций в страну. Чтобы росли и туристический, и промышленный сектор – а соответствующие налоги наполняли абхазский бюджет. Тем самым и укреплялся бы и абхазский суверенитет, и отношения Москвы и Сухума.

Однако именно в российских инвестициях оппозиция увидела «угрозу суверенитету» страны. Лозунги и подтасовки использовались самые разные. Одной части общества рассказывали о том, что в результате в страну «массово приедут русские», и абхазы станут меньшинством. Другой – о том, что все побережье страны скупят некие «олигархи». А те самые прозападные НКО распространяли антироссийскую пропаганду, до степени смешения сходную с украинской.

Всей этой провокационной риторикой прикрываются финансовые интересы некоторых представителей местных элит, получающих доход от главной отрасли местной экономики – туризма. Они полагают, что приход в страну крупного российского бизнеса – открытие гостиниц, бизнес-комплексов, торговых центров – лишит их существенной части доходов.

На самом деле, разумеется, российский бизнес не захватывает, а поддерживает абхазскую экономику. Приход крупных инвестиций увеличит зарплаты, восстановит инфраструктуру, улучшит сервис. Повысит уровень жизни всего населения страны.

Тем не менее, самим фактом этого бунта представители оппозиции показали, что ставят интересы своего личного кармана выше интересов своего государства. И прав президент Бжания, сказавший на митинге, что нынешние события могут очень серьезно навредить абхазско-российской дружбе. И хотя формально оппозиция подчеркивает, что «это не против России», в реальности беспорядки и попытки силовым путем сместить власть подрывают саму основу, на которой стоит современное абхазское государство – равноправный союз с Москвой.