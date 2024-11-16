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    Трамп применит против Китая излюбленную тактику
    Стал известен возможный ущерб США от ограничений на экспорт урана из России
    WSJ: Украина создает «роботов-убийц», устойчивых к системам РЭБ России
    Учения показали уязвимость британских авианосцев
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная
    Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр
    Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие
    Эксперт указал на основную причину политического кризиса в Абхазии
    Стали известны подробности последних дней Светланы Светличной
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    9 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

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    16 ноября 2024, 15:37 • Новости дня

    Косачев заявил о поддержке Россией конституционного строя в Абхазии

    Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о поддержке Россией конституционного строя в Абхазии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не поддерживает государственные перевороты и выражает уверенность в необходимости соблюдения конституционных начал в Абхазии, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    Косачев заявил, что Москва не поддерживает государственные перевороты и всегда стоит на стороне конституционных начал и законности, передает ТАСС.

    «Мы внимательнейшим образом следим за этими событиями, потому что Абхазия для нас близкая дружественная соседняя страна», – заявил вице-спикер Совфеда.

    По его словам, допустимы любые споры и дискуссии между властью и оппозицией, в том числе касающиеся ратификации соглашения с Россией. Однако, как отметил Косачев, такие разногласия не должны перерастать в силовые сценарии или приводить к неконституционным методам разрешения конфликтов.

    Вице-спикер подчеркнул, что позиция России заключается в поддержке конституционных основ в политических процессах Абхазии. Он заявил о важности преодоления нынешних противоречий в Абхазии без нарушения конституции и разрушения структур власти в республике, подчеркнув искреннее желание России помочь абхазскому народу в этом процессе.

    Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики Аслана Бжания, а сам Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента.

    Напомним, напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.

    15 ноября 2024, 20:05 • Новости дня
    Объявлено о прекращении Газпромом поставок газа в Австрию

    Австрийская OMV получила уведомление о прекращении поставок газа от Газпрома с 16 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Австрийская компания OMV получила уведомление от Газпрома о приостановке поставок газа по австрийскому контракту с 16 ноября 2024 года, что уже вызвало краткосрочный рост цен на газ в Европе.

    Как пишет ТАСС, Газпром приостановит поставки по контракту с OMV Gas Marketing & Trading GmbH с 06:00 по центральноевропейскому времени. В связи с этим цены на газ в Европе краткосрочно выросли на 3%, достигнув 515 долларов за 1 тыс. кубометров, однако затем несколько снизились.

    Ранее OMV выиграла арбитражный спор с «Газпром экспортом», что позволило компании взыскать 230 млн евро за недопоставки газа в Германию. Это решение способствовало ухудшению отношений между сторонами, что привело к текущей ситуации.

    OMV сообщила, что прекращение поставок газа через Украину незначительно повлияет на ее финансовые показатели. В настоящее время компания получает от Газпрома около 5 ТВт-ч газа в месяц, что составляет приблизительно 500 млн кубометров. В годовом выражении это около 60 ТВт-ч, или 6 млрд кубометров газа.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, австрийская компания OMV выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро из-за прекращения поставок российского газа осенью 2022 года.

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    16 ноября 2024, 09:58 • Новости дня
    На второй поток программы «Время героев» за первые сутки пришло более 4,5 тыс. заявок

    Tекст: Александра Юдина

    За первые сутки дополнительного набора во второй поток программы «Время героев» зарегистрировались более четырех с половиной тысяч участников.

    В Telegram-канале программы «Время героев» сообщается, что за первые сутки уже зарегистрировались более  4,5 тыс. участников.

    Как отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров, высокий темп регистрации участников дополнительного набора во второй поток программы является показателем востребованности проекта. Он также подчеркнул важность предоставления участникам лучших условий обучения и актуальных знаний.

    «Эта программа – место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения», – указал он.

    Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы началась в полночь 15 ноября. На сегодняшний день 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ответственные должности, такие как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.

    Напомним, на заседании Общественного совета программы, которое состоялось 14 ноября, было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран

    Листовский: Решение России по урану негативно скажется на энергетике США

    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран
    @ Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена перенаправить поставки урана, ранее предназначавшиеся для США, в дружественные страны, сообщил директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

    Это решение связано с ответом на ограничение, а затем и запрет на импорт российской урановой продукции, введенные США на 2024–2027 годы. Листовский отметил, что санкции преследуют политическую и экономическую цели: отказ от продажи стратегически важных ресурсов недружественным странам и сохранение урана для партнеров, таких как Индия, Иран и Китай, передает Ura.ru.

    Россия занимает более 40% мирового рынка обогащенного урана, и решение правительства негативно скажется на энергетике США. Листовский спрогнозировал, что Вашингтону придется искать альтернативные источники урана. Весной и летом этого года уже прошли протесты народа навахо в Аризоне из-за планов возобновления добычи урана на их землях.

    Эксперт подчеркнул, что эффект от запрета на импорт российского урана США ощутят не сразу. Запасов топлива на американских АЭС хватит на год-полтора, после чего им придется искать новые источники. Это может привести к повышению цен на уран и необходимости заключать долгосрочные контракты с другими поставщиками.

    Напомним, в пятницу правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. В августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России. Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России.

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    15 ноября 2024, 22:16 • Новости дня
    Рар: Для Шольца было важно поговорить с Путиным раньше Трампа

    Немецкий политолог Рар объяснил мотив Шольца при звонке Путину

    Рар: Для Шольца было важно поговорить с Путиным раньше Трампа
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press, Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    То, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача. Однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Лидеры общались на протяжении часа. Судя по всему, для Шольца было принципиальным поговорить с Путиным раньше, чем это сделает Трамп. Таким образом, канцлер выступил не только как представитель ФРГ, но выразил мнение всего Евросоюза», – считает германский политолог Александр Рар.

    «Европа осталась в игре. И это очень важно. В союзе имеются разные точки зрения на возможность диалога с Россией. Премьеры Словакии и Венгрии, Роберт Фицо и Виктор Орбан, выступают за дипломатическое урегулирование, в то время как ряд других стран категорически против подобного подхода», – отмечает собеседник.

    «Возможно, некоторые рассмотрят в действиях Шольца предательство интересов ЕС. Однако канцлеру было необходимо вписать свое имя в лагерь «миротворцев». Его главный оппонент на выборах Фридрих Мерц является жестким сторонником продолжения конфликта. Не исключаю, что звонка Путину от лидера правительства ждали многие немцы», – рассуждает эксперт.

    «Что касается оценок беседы, то Россия продвигает позитивную линию, а немецкие СМИ – негативную. В ФРГ многие издания и газеты откровенно поддерживают Мерца. В реальности же спектр обсуждаемых вопросов оказался крайне широким. Говорили в том числе и о возможностях эксплуатации «Северного потока», – говорит он.

    «Но Шольц не мог не учитывать позицию Брюсселя, Парижа и Украины. Конечно, этот фактор также оказал влияние на разговор в целом. То, что разговор состоялся, это уже большая удача, позволяющая рассуждать нам о возможности урегулирования противоречий. Но впереди еще многое предстоит сделать», – акцентирует Рар.

    В пятницу президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры – впервые с декабря 2022 года. Инициатором беседы выступил Шольц, который подчеркнул необходимость начала диалога России и Украины. По данным западных СМИ, Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину. Позже Зеленский подверг Шольца критике и обвинил его в том, что он открыл ящик Пандоры.

    Согласно заявлению пресс-службы Кремля, Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, но Россия открыта к возобновлению переговоров. Шольц, со своей стороны, повторил заявления о том, что Германия продолжит поддерживать Украину.

    Также лидеры обсудили двусторонние отношения. Путин констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса Берлина. Москва же, подчеркнул президент, всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики. Таким образом, Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с немецкой стороны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что заставило Шольца позвонить Путину.

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    15 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    Алсу рассказала, как отпраздновала развод

    Алсу рассказала, что отметила развод в караоке песней Успенской

    Алсу рассказала, как отпраздновала развод
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Алсу решила отметить свой недавний развод в караоке, исполнив песню Любови Успенской.

    Алсу добавила, что в караоке она исполнила песню Успенской «К единственному нежному». Алсу поделилась своим отношением к этому хиту: «Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке-вечеринок». Исполнение стало символичным завершением одного этапа в жизни певицы и началом нового, передает Газета.Ru со ссылкой на Super.

    После караоке Алсу отправилась в путешествие. Однако, как отмечает певица, шопинг не стал частью ее поездки. Она призналась, что покупки больше не приносят ей прежнего удовольствия. Вместо этого она сосредоточилась на отдыхе и заботе о себе, уделив время бьюти-процедурам и сеансам массажа.

    Напомним, певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись в конце августа. В сентябре продюсер Евгений Морозов предрек певице Алсу головокружительную карьеру после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, отметив, что сейчас она имеет все шансы занять лидирующие позиции в отечественном шоу-бизнесе.

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    15 ноября 2024, 19:02 • Новости дня
    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»

    Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном на гала-вечере в Мар-а-Лаго

    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильвестр Сталлоне, выступая на гала-вечере в Мар-а-Лаго, назвал Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном» и выразил восхищение его достижениями после победы на выборах.

    Сильвестр Сталлоне, известный актер и режиссер, выступил с речью на гала-вечере, организованном America First Policy Institute в клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Как передает AP News, Сталлоне назвал будущего президента Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном», утверждая, что его достижения впечатляют и сравнимы с подвигами отцов-основателей США.

    Во время своей речи Сталлоне подчеркнул, что Трамп – это «мифический персонаж», который смог достичь невероятного успеха. «Никто в мире не смог бы сделать то, что он сделал», – заявил актер, добавив, что его восхищение Трампом сравнимо с тем, чем было восхищение Джорджем Вашингтоном за защиту страны.

    Сталлоне также отметил, что, как и Вашингтон, Трамп может изменить мир к лучшему. «Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он не знал, что изменит мир. И вот у нас есть второй Джордж Вашингтон», – сказал актер.

    Сталлоне, поддерживавший республиканцев в прошлом, ранее также высказывал свою симпатию к Трампу, но не был активным в предыдущих избирательных циклах. В интервью Variety в 2016 году он признавался, что восхищается Трампом, но сомневался, как такие личности, как Арнольд Шварценеггер или Бейб Рут, могут управлять миром.

    Ранее сообщалось, что американский актер Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на Трампа. На одном из концертов Гэсс, загадывая желание на свой день рождения, заявил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа». В итоге из-за шквала осуждения Tenacious D отменила тур, а австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что группа должна быть незамедлительно депортирована из страны. Позже Гэсс извинился за шутку и назвал ее «ужасной ошибкой».

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    15 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская атака в конце октября привела к разрушению действующего сверхсекретного исследовательского центра ядерного оружия в иранском городе Парчин, сообщили источники Axios.

    В результате удара было уничтожено сложное оборудование, предназначенное для создания пластиковых взрывчатых веществ, сообщили три американские источника Axios, передает РИА «Новости».

    Эти вещества использовались для окружения урана в ядерном устройстве и играли ключевую роль в процессе детонации. Бывший чиновник из Тель-Авива отметил, что разрушение такого оборудования могло серьезно затруднить дальнейшие исследования и производство ядерных вооружений.

    В октябре Reuters сообщало, что Израиль в конце октября атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном, парализовав производство ракет в Израиле.

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    16 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, элитный спецназ ВСУ понес значительные потери при попытке форсировать Днепр и высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что в последнее время не наблюдалось масштабных попыток украинских войск форсировать Днепр.

    «ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», – сказал он.

    Кроме того, он подчеркнул, что российские войска всегда находятся в боевой готовности и при необходимости смогут оказать достойное сопротивление любым попыткам вторжения со стороны противника.

    Ранее Сальдо заявил, что на линии фронта в Херсонской области сохраняется напряженность, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра.

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    15 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры в пятницу, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской ситуации, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

    Путин указал, что продолжающийся кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, Североатлантический альянс создает на украинской территории антироссийский плацдарм и игнорирует интересы России в сфере безопасности. Также при этом попираются права русскоязычных жителей региона.

    «Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», – отмечается в сообщении.

    Глава Российского государства указал, что предложения Москвы хорошо известны, они озвучивались еще в июне. «Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в тексте публикации.

    Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Путин констатировал, что Россия всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики, она готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.

    Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Глава Российского государства сообщил Шольцу о том, какие усилия предпринимает Россия для деэскалации и для поиска мирных путей в регионе.

    Путин и Шольц в конце разговора условились, что помощники лидеров продолжат поддерживать связь в дальнейшем.

    Ранее в Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву. До этого сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

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    15 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России

    МВД России предложило ограничить пребывание украинцев в России до конца марта 2025 года

    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект закона предлагает установить ограничение на временное пребывание и работу граждан Украины в России до 31 марта 2025 года без разрешительных документов, но с обязательными медицинскими и дактилоскопическими процедурами.

    Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, граждане Украины, прибывшие в Россию до 1 января 2025 года, смогут оставаться в стране до конца марта 2025 года, но при условии прохождения дактилоскопии и медицинского обследования, сообщает РИА «Новости».

    Право работать в России до этой даты также будет предоставлено украинцам, временно находящимся в стране, при выполнении тех же условий. Исключением станут граждане, освободившиеся из колоний, представляющие угрозу нацбезопасности России или предоставившие ложные сведения о себе.

    В мае 2024 года был издан указ, позволяющий гражданам Украины и обладателям гражданства ДНР и ЛНР находиться в России без ограничения срока пребывания и работать без разрешительных документов. Это было возможно при условии прохождения дактилоскопии, фотографирования и медицинского обследования.

    МВД России пояснило, что для граждан, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях до 27 августа 2022 года, продолжается бессрочный запрет на их выдворение из России. Поправки к новому указу планируется ввести в силу с 1 января 2025 года.

    Ранее в МВД разъяснили, что граждане Украины, а также лица, ранее являвшиеся гражданами Донецкой и Луганской народных республик, могут беспрепятственно находиться на территории России и работать без оформления разрешительных документов.

    Для оформления законного пребывания в России им необходимо пройти дактилоскопическую регистрацию, сделать фото и пройти медосмотр. После прохождения этих процедур гражданам выдается документ, оформленный на специальном бланке («зеленая карта»). В ведомстве уточнили, что гражданам Украины, обратившимся за получением «зеленой карты» до 31 декабря 2024 года, депортация не грозит.

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    15 ноября 2024, 22:22 • Новости дня
    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину

    Зеленский продолжил высказывать недовольство после телефонного разговора Шольца и Путина

    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.

    В своем видеообращении Зеленский отметил: «Канцлер Шольц сказал мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры».

    По словам Зеленского, подобный шаг может стать прецедентом, открывающим возможность для других международных лидеров вступать в прямые переговоры с Россией.

    Напомним, до этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (13)
    15 ноября 2024, 21:32 • Новости дня
    СМИ назвали причину отказа россиян от отдыха на Филиппинах

    Российские туристы начали возвращать путевки на Филиппины из-за активности морских змей

    СМИ назвали причину отказа россиян от отдыха на Филиппинах
    @ Rouelle Umali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские туристы на Филиппинах столкнулись с активностью смертельно опасных морских змей. Из-за этого туристы предпочитают плавать в отельных бассейнах или возвращают путевки.

    Как передает «Газета.Ru», российские туристы на Филиппинах напуганы увеличившимся количеством морских змей, укусы которых представляют смертельную опасность. Эти змеи обычно обитают на дне океана, но иногда всплывают на поверхность, неожиданно появляясь рядом с дайверами. В период спаривания самцы могут быть особенно агрессивными.

    Многие россияне теперь избегают купания в океане, предпочитая отельные бассейны. Опасаясь встречи с опасными пресмыкающимися, некоторые туристы даже отказались от поездок в эту страну и вернули путевки.

    Туроператоры, как правило, заранее информируют путешественников о возможных рисках в экзотических странах, чтобы предотвратить неприятные инциденты и обеспечить безопасность отдыхающих.

    Ранее энтомолог рассказал, чем для россиян опасны тропические постельные клопы. По его словам, не исключено, что через укус клопа человеку или домашнему животному может быть передан ряд заболеваний, а в некоторых случаях привести к сыпи и аллергии. В Роспотребнадзоре также рассказали, что в европейской части России замечены тропические постельные клопы, завезенные после турпоездок, численность этих насекомых увеличивается с каждым годом.

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    15 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ

    Звуковещательная платформа убедила украинских бойцов сдаться в плен

    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия использовала роботизированную звуковещательную платформу для сдачи в плен украинских бойцов, находившихся в окружении севернее Курахово.

    Как передают «Известия», бойцы российской группировки «Центр» применили беспилотную платформу, оснащенную громкоговорителями, для убеждения украинских боевиков сдаться в плен. После первого отказа украинских бойцов по их позициям была применена артиллерия, а позднее сброшены листовки с предложением добровольно сложить оружие. Затем звуковещательная платформа убедила оставшихся бойцов выйти из укрытия и сдаться.

    Оператор звуковещательной платформы с позывным Ястреб рассказал, что платформа позволяет вести трансляцию в режиме реального времени и способна проникать в труднодоступные места, оставаясь на безопасном расстоянии. «Эта высокомобильная звуковещательная станция призвана сохранять жизни и наши, и противника», – отметил он.

    Украинские командиры часто используют артиллерию для атаки на такие платформы, однако благодаря скрытности и мобильности звуковещательные роботы успешно выполняют свои задачи, не подвергая операторов опасности. Украинские боевики иногда имитируют сдачу в плен для организации засад, однако российские военные предпринимают меры предосторожности.

    Роботизированная платформа представляет собой четырехколесное устройство с громкоговорителями. Она позволяет операторам вести передачу в режиме онлайн и преодолевать минные заграждения, что делает ее эффективным средством для ведения психологической войны.

    Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки, сталкиваясь с потерями при отступлении.  ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    16 ноября 2024, 06:27 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово

    Около трех тыс. украинских военных рискуют оказаться в окружении под Курахово

    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Около трех тысяч солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинское командование предпринимает активные действия, чтобы избежать полного окружения своих войск в этом регионе, передает ТАСС.

    Марочко уточнил, что численность украинских военных в этом районе варьируется от 1,5 до 3 тыс. солдат. «Сейчас украинское командование пытается купировать окружение украинской группировки у Курахова», – отметил он.

    По словам эксперта, украинские войска в районе населенного пункта Успеновка ведут работы по созданию новых оборонительных рубежей и установке инженерных заграждений, чтобы предотвратить возможность окружения и попытаться выйти из сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

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    15 ноября 2024, 17:02 • Новости дня
    Две девочки украли кота в Москве и сбежали в Крым

    МВД: Похитивших кота в Москве девочек нашли в Алуште и вскоре вернут родителям

    Две девочки украли кота в Москве и сбежали в Крым
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Две девочки, похитившие кота из зоомагазина в Москве, найдены в Алуште и вскоре будут доставлены обратно, где их передадут родителям, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    Девочек, которым 10 и 12 лет, обнаружили сотрудники МВД Республики Крым. В ближайшее время их вернут в столицу и передадут родителям, передает РИА «Новости».

    По данным  Волк, девочки ушли из дома после кражи кота. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям Управления внутренних дел по Южному округу Москвы удалось установить их местонахождение. Установлено, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Сотрудникам полиции девочки рассказали, что решили прогулять школу и сначала пошли в торговый центр у Киевского вокзала. Затем поехали в торговый центр на Речном вокзале. Там они зашли в два зоомагазина, во втором взяли кота. «Потом кошла сбежала. Поэтому на этом у нас все – с кошками у нас разговор окончен», – заявила сотрудникам полиции одна из девочек.

    Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних планируют провести профилактическую работу с девочками.

    Ранее сообщалось о возвращении в Россию кошки по кличке Кали, которую похитили сектанты ради «предотвращения ядерного взрыва».

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