Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о поддержке Россией конституционного строя в Абхазии

Tекст: Вера Басилая

Косачев заявил, что Москва не поддерживает государственные перевороты и всегда стоит на стороне конституционных начал и законности, передает ТАСС.

«Мы внимательнейшим образом следим за этими событиями, потому что Абхазия для нас близкая дружественная соседняя страна», – заявил вице-спикер Совфеда.

По его словам, допустимы любые споры и дискуссии между властью и оппозицией, в том числе касающиеся ратификации соглашения с Россией. Однако, как отметил Косачев, такие разногласия не должны перерастать в силовые сценарии или приводить к неконституционным методам разрешения конфликтов.

Вице-спикер подчеркнул, что позиция России заключается в поддержке конституционных основ в политических процессах Абхазии. Он заявил о важности преодоления нынешних противоречий в Абхазии без нарушения конституции и разрушения структур власти в республике, подчеркнув искреннее желание России помочь абхазскому народу в этом процессе.

Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики Аслана Бжания, а сам Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента.

Напомним, напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.