16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.20 комментариев
Косачев заявил о поддержке Россией конституционного строя в Абхазии
Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о поддержке Россией конституционного строя в Абхазии
Россия не поддерживает государственные перевороты и выражает уверенность в необходимости соблюдения конституционных начал в Абхазии, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Косачев заявил, что Москва не поддерживает государственные перевороты и всегда стоит на стороне конституционных начал и законности, передает ТАСС.
«Мы внимательнейшим образом следим за этими событиями, потому что Абхазия для нас близкая дружественная соседняя страна», – заявил вице-спикер Совфеда.
По его словам, допустимы любые споры и дискуссии между властью и оппозицией, в том числе касающиеся ратификации соглашения с Россией. Однако, как отметил Косачев, такие разногласия не должны перерастать в силовые сценарии или приводить к неконституционным методам разрешения конфликтов.
Вице-спикер подчеркнул, что позиция России заключается в поддержке конституционных основ в политических процессах Абхазии. Он заявил о важности преодоления нынешних противоречий в Абхазии без нарушения конституции и разрушения структур власти в республике, подчеркнув искреннее желание России помочь абхазскому народу в этом процессе.
Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики Аслана Бжания, а сам Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента.
Напомним, напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.