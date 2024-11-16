Силовики поддержали президента Абхазии

Рар: Для Шольца было важно поговорить с Путиным раньше Трампа

Немецкий политолог Рар объяснил мотив Шольца при звонке Путину

Tекст: Евгений Поздняков

«Лидеры общались на протяжении часа. Судя по всему, для Шольца было принципиальным поговорить с Путиным раньше, чем это сделает Трамп. Таким образом, канцлер выступил не только как представитель ФРГ, но выразил мнение всего Евросоюза», – считает германский политолог Александр Рар.

«Европа осталась в игре. И это очень важно. В союзе имеются разные точки зрения на возможность диалога с Россией. Премьеры Словакии и Венгрии, Роберт Фицо и Виктор Орбан, выступают за дипломатическое урегулирование, в то время как ряд других стран категорически против подобного подхода», – отмечает собеседник.

«Возможно, некоторые рассмотрят в действиях Шольца предательство интересов ЕС. Однако канцлеру было необходимо вписать свое имя в лагерь «миротворцев». Его главный оппонент на выборах Фридрих Мерц является жестким сторонником продолжения конфликта. Не исключаю, что звонка Путину от лидера правительства ждали многие немцы», – рассуждает эксперт.

«Что касается оценок беседы, то Россия продвигает позитивную линию, а немецкие СМИ – негативную. В ФРГ многие издания и газеты откровенно поддерживают Мерца. В реальности же спектр обсуждаемых вопросов оказался крайне широким. Говорили в том числе и о возможностях эксплуатации «Северного потока», – говорит он.

«Но Шольц не мог не учитывать позицию Брюсселя, Парижа и Украины. Конечно, этот фактор также оказал влияние на разговор в целом. То, что разговор состоялся, это уже большая удача, позволяющая рассуждать нам о возможности урегулирования противоречий. Но впереди еще многое предстоит сделать», – акцентирует Рар.

В пятницу президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры – впервые с декабря 2022 года. Инициатором беседы выступил Шольц, который подчеркнул необходимость начала диалога России и Украины. По данным западных СМИ, Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину. Позже Зеленский подверг Шольца критике и обвинил его в том, что он открыл ящик Пандоры.

Согласно заявлению пресс-службы Кремля, Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, но Россия открыта к возобновлению переговоров. Шольц, со своей стороны, повторил заявления о том, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Также лидеры обсудили двусторонние отношения. Путин констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса Берлина. Москва же, подчеркнул президент, всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики. Таким образом, Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с немецкой стороны.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что заставило Шольца позвонить Путину.