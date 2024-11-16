16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.43 комментария
Силовики поддержали президента Абхазии
Силовые структуры Абхазии выразили поддержку президенту Аслану Бжания
Руководство силовых структур Абхазии выразило поддержку президенту страны Аслану Бжания, сообщила пресс-служба президента Абхазии.
В селе Тамыш Очамчирского района Абхазии состоялось собрание, на котором обсуждалась поддержка Бжания, передает «Интерфакс».
На мероприятии лично присутствовали ключевые фигуры силовых ведомств республики, включая генерального прокурора Адгура Агрба, министра внутренних дел Роберта Киута и других высокопоставленных представителей. Поддержка была высказана на фоне политической активности в регионе.
Представители силовых структур выразили свою солидарность и готовность поддерживать курс президента.
Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики Аслана Бжания, который пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента.
Напомним, напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.