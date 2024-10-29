Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за нелегальную миграцию

Tекст: Александра Юдина

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, ужесточающий наказание за организацию незаконной миграции, передает ТАСС.

Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет и штрафы от 3 млн до 5 млн рублей за преступления, совершенные организованной группой или направленные на совершение тяжких и особо тяжких преступлений на территории России.

Документ был внесен в рамках пакета инициатив по совершенствованию миграционной политики. Инициативу предложила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике. Изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Новая часть статьи 322.1 УК РФ теперь классифицирует организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, как особо тяжкое преступление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила законопроект, который вводит серьезные штрафы для юридических лиц за подделку документов с целью незаконной миграции, при этом максимальная сумма штрафа за повторные нарушения достигает 60 млн рублей.