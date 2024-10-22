Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Госдума ввела штрафы для юрлиц за подделку документов для нелегальной миграции
Госдума ввела штрафы для юрлиц за подделку документов в целях нелегальной миграции
Госдума приняла законопроект, который вводит значительные штрафы для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции, с максимальной суммой штрафа до 60 млн рублей при повторных нарушениях.
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает введение крупных штрафов для юридических лиц за фальсификацию документов, направленных на организацию нелегальной миграции, передает ТАСС.
Согласно документу, максимальный размер штрафов может достигать 60 млн рублей при повторных нарушениях. Авторами этого законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая, которая также возглавляет думскую комиссию по миграционной политике.
Ранее Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает считать совершение преступления нелегальным мигрантом отягчающим обстоятельством, что позволит ужесточить меры ответственности.