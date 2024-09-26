И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.6 комментариев
Госдума отказалась ввести регистрацию электросамокатов
Госдума отклонила обязательную регистрацию электросамокатов по предложению депутатов
Госдума отклонила законопроект партии «Справедливая Россия – За правду» об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, предполагающий онлайн-учет через портал госуслуг.
Законопроект, предложенный фракцией «Справедливая Россия – За правду» в октябре 2023 года, был отклонен Госдумой, сообщает ТАСС.
Инициатива предполагала обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты. Регистрация планировалась через портал госуслуг, без необходимости физического предоставления устройства в органы МВД.
Авторы законопроекта, в числе которых лидер партии Сергей Миронов, предлагали, чтобы после онлайн-регистрации каждому средству присваивался государственный регистрационный номер, который владелец должен был бы разместить на своем устройстве. В случае невозможности установки регистрационного знака на средство его использование на дорогах общего пользования и пешеходных зонах запрещалось.
В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что данная мера могла повысить безопасность на дорогах и упростить контроль за владельцами электрических транспортных средств.
Ранее Минтранс разработал законопроект, который предлагает ставить электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) на учет.