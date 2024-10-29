Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Володин прокомментировал законы против нелегальной миграции
Володин: Новые законы улучшат борьбу с преступлениями мигрантов в России
Изменения в УК и УПК России в части совершенствования механизмов противодействия незаконной миграции помогут снизить преступность в сфере незаконной миграции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нововведения помогут создать законодательное поле для эффективного противодействия незаконной миграции, подчеркнул Володин в Telegram-канале.
По его словам, принятые законы позволят снизить количество преступлений, связанных с иностранными гражданами, находящимися на территории России, и пресечь случаи пособничества в этом. «Теперь у надзорных и правоохранительных органов, профильных министерств есть все возможности для эффективной борьбы с противоправными действиями иностранных граждан», – заявил Володин.
Напомним, Госдума приняла законопроект, признающий нелегальное нахождение мигранта в стране отягчающим обстоятельством при совершении преступления, что позволяет усиливать наказание. На заседании Госдумы также была принята поправка, по которой только государственные учреждения смогут проводить экзамены для мигрантов и выдавать им сертификаты. Кроме того, Госдума приняла закон, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции, если она совершена организованной группой или связана с тяжкими преступлениями.