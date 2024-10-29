Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярев

Поправка предлагает предоставлять исключительное право проводить экзамены для мигрантов только государственным учреждениям, передает ТАСС.

Она была внесена ко второму чтению законопроекта о запрете посредничества при проведении экзаменов.

По действующим нормам иностранные граждане обязаны подтвердить владение русским языком, знание истории и законодательства России, чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или разрешение на работу.

Теперь проведение экзаменов и выдачу соответствующих сертификатов смогут осуществлять только государственные учреждения из утвержденного перечня правительства.

Документ запрещает учреждениям, включенным в перечень, передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзаменов и выдаче сертификатов.

Кроме того, Госдума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов, предоставляющих незаконные услуги для мигрантов. Генпрокуратура сможет обращаться в Роскомнадзор для ограничения доступа к таким ресурсам, если будет выявлена информация о предложении незаконных услуг в сфере миграции.

Ранее Госдума приняла законопроект, признающий факт нелегального нахождения мигранта в стране отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой ранее сообщал о предстоящем рассмотрении в Думе законов, которые переводят организацию незаконной миграции в категорию особо тяжких преступлений.