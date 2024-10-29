Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов
На заседании Госдумы принята поправка, по которой только государственные учреждения смогут проводить экзамены для мигрантов и выдавать им сертификаты.
Поправка предлагает предоставлять исключительное право проводить экзамены для мигрантов только государственным учреждениям, передает ТАСС.
Она была внесена ко второму чтению законопроекта о запрете посредничества при проведении экзаменов.
По действующим нормам иностранные граждане обязаны подтвердить владение русским языком, знание истории и законодательства России, чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или разрешение на работу.
Теперь проведение экзаменов и выдачу соответствующих сертификатов смогут осуществлять только государственные учреждения из утвержденного перечня правительства.
Документ запрещает учреждениям, включенным в перечень, передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзаменов и выдаче сертификатов.
Кроме того, Госдума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов, предоставляющих незаконные услуги для мигрантов. Генпрокуратура сможет обращаться в Роскомнадзор для ограничения доступа к таким ресурсам, если будет выявлена информация о предложении незаконных услуг в сфере миграции.
Ранее Госдума приняла законопроект, признающий факт нелегального нахождения мигранта в стране отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой ранее сообщал о предстоящем рассмотрении в Думе законов, которые переводят организацию незаконной миграции в категорию особо тяжких преступлений.