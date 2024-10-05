Толстой: Госдума рассмотрит ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции

Tекст: Валерия Городецкая

«В ближайшее время Дума рассмотрит законы, переводящие организацию незаконной миграции в разряд особо тяжких преступлений. Максимальный срок лишения свободы для участников организованных групп вырастет до 15 лет (сейчас максимум – семь). А максимальный штраф для участника банды увеличится в десять раз (до 5 млн рублей)», – написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Толстой отметил, что штрафы для юридических лиц за подделку документов, позволяющих мигрантам приезжать и легализоваться в России, также будут увеличены. За первое нарушение штраф составит 10 млн рублей, а за повторное – 60 миллионов. «Выбить финансовую опору из под организаторов миграционного потока непросто. Но это необходимо сделать и очень быстро», – подчеркнул Толстой.

Поправки к этому законопроекту будут приниматься до конца октября, после чего законопроект отправится на второе чтение. Важной частью изменений станет конфискация денег и других ценностей, полученных от незаконной деятельности по завозу мигрантов, подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Ранее Госдума поддержала конфискацию имущества у организаторов нелегальной миграции.