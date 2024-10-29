Госдума ужесточила наказание за преступления нелегальных мигрантов

Госдума ужесточила наказание для нелегальных мигрантов за совершенные преступления в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдума приняла закон, признающий нелегальное нахождение иностранца на территории страны отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Как сообщает ТАСС, документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании. Эта инициатива стала частью пакета мер, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой. Согласно нововведению, в ст. 63 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, которые предусматривают более строгое наказание для нелегальных мигрантов, совершивших преступления. По словам авторов, эти изменения позволят устанавливать более высокую меру ответственности при вынесении приговоров.

Депутаты подчеркивают, что нелегальное пребывание на территории России свидетельствует о недобросовестном и противоправном поведении лица. Это, по их мнению, уже предполагает повышенную ответственность в случае совершения преступления. Новые меры направлены на усиление контроля за миграционными потоками и обеспечение безопасности в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил о предстоящем рассмотрении в Думе законов, которые переводят организацию незаконной миграции в категорию особо тяжких преступлений.

Ранее Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает считать совершение преступления нелегальным мигрантом отягчающим обстоятельством, также Госдума ввела штрафы для юрлиц за подделку документов для нелегальной миграции.