Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.17 комментариев
Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС заменит российский газ дешевым американским
Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.
Глава ЕК ответила на вопрос о возможной торговой войне с США при Дональде Трампе. Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо взаимодействовать, обсуждать общие интересы и вступать в переговоры.
Ранее издание Financial Times сообщало, что газовый рынок Европы обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.
Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, и указывал на необходимость достижения договоренностей между европейскими странами и Украиной.