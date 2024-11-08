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    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины
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    СМИ: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа
    WP: Военный блок AUKUS оказался под угрозой после победы Трампа
    Названы первоочередные планы Трампа на посту президента
    Премьер Грузии Кобахидзе предостерег Европу от регистрации людей животными
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    17 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    24 комментария
    8 ноября 2024, 19:59 • Новости дня

    Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским

    Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС заменит российский газ дешевым американским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

    Глава ЕК ответила на вопрос о возможной торговой войне с США при Дональде Трампе. Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо взаимодействовать, обсуждать общие интересы и вступать в переговоры.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что газовый рынок Европы обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, и указывал на необходимость достижения договоренностей между европейскими странами и Украиной.

    8 ноября 2024, 03:38 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине

    Путин отметил, что конфликт на Украине усилил ведущую роль США в мире

    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Путина, европейские страны, входящие в НАТО, совершают действия в интересах США, что наносит ущерб их собственным экономическим интересам, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что в некоторых штатах США энергоносители стоят в несколько раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Он отметил, что американская сторона улучшает условия для европейских компаний на своей территории, сознательно снижая налоги, что привлекает бизнес из Европы.

    Российский лидер также добавил, что это затронуло компании, связанные не только с энергетикой, но и с металлургией и автомобильной промышленностью. «Этот конфликт позволил США укрепить свою ведущую роль, поставив страны в полуколониальную зависимость», – заявил Путин.

    Напомним, выступая на площадке клуба «Валдай» Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики. Также президент рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС.

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    8 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    США ослабили санкции против российских банков
    США ослабили санкции против российских банков
    @ Jurgen Schwenkenbecher/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство финансов США временно разрешило российским банкам проводить энергетические сделки, включая нефть и газ, до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением в зимний период.

    Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сняло часть санкций с ряда российских банков,

    Это разрешение касается сделок, связанных с энергетикой, и распространяется на такие банки, как «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и другие. Из-под санкций также вывели подконтрольные структуры этих банков.

    Чиновники пояснили, что речь идет о добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти, газа, угля и других энергоносителей. Послабления носят временный характер и будут действовать до 30 апреля. После этой даты ограничения могут быть возвращены или даже ужесточены.

    Аналитики объясняют этот шаг стремлением США избежать перебоев с энергообеспечением в зимний период.

    «Перебои с поставками энергоресурсов повышают цены на них, что ведет к росту цен на продукты и другие товары, вызывая всплеск инфляции», – отметила Ольга Веретенникова из компании «Борселл».

    Некоторые наблюдатели считают, что США ослабили запреты в своих интересах, оставляя Европу под давлением на ужесточение санкций. Это касается и давления на ЕС по вопросам поставок российского титана и палладия, которые являются стратегически важными материалами для европейской промышленности.

    В то же время западные санкции на морские поставки российской нефти признаны неэффективными. Отмечается, что многие западные компании продолжают закупаться российской нефтью дороже установленных ограничений.

    Ранее Кремль заявил, что не ожидает изменений в экономической риторике США.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Премьер Грузии предостерег Европу от регистрации людей животными

    Премьер Грузии Кобахидзе предостерег Европу от регистрации людей животными

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе предупредил Европу, что та может докатиться до абсурда и регистрировать людей как животных. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так председатель кабмина Грузии прокомментировал призыв президента Франции, канцлера ФРГ и премьер-министра Польши отменить грузинские законы «О защите семейных ценностей» и «О прозрачности иностранного влияния».

    По его словам, в странах ЕС мужчины могут регистрироваться женщинами и наоборот, а этот грузинский закон «служит защите Грузии от ЛГБТ-пропаганды». Ираклий Кобахидзе заявил, что «так легко докатиться до абсурда».

    «Я так могу сказать, что ощущаю себя каким-то животным и зарегистрироваться животным? Отменить свою регистрацию как человека? Нельзя, чтобы лидеры Европы призывали нас к тому, что женщина может быть не женщиной, а мужчина может быть не мужчиной», – сказал премьер Грузии.

    По его словам, закон «О прозрачности иностранного влияния» направлен только на то, чтобы были подотчетными НПО, финансируемые иностранными донорами и пытающиеся совершить в Грузии революции.

    «Нельзя, чтобы прозрачными были правительство, банковский сектор, частный сектор и оставался единственный остров непрозрачности – НПО», – сказал он.

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    8 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    @ Valerie Plesch/ DPA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании отмечал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    7 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным

    Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

    Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, когда и по каким вопросам может состояться разговор между Владимиром Путиным и  Дональдом Трампом. 

    Напомним, накануне президент Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.

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    7 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Трейдеры Европы опасаются нехватки газа зимой

    Европейские трейдеры выразили опасения из-за возможности недостатка газа зимой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский газовый рынок обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Главной причиной беспокойства является переход с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ, что делает рынок более уязвимым к нестабильности, сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение трейдеров и экспертов.

    Один из трейдеров отметил: «На данный момент газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит в порядке. Но произойти может все, что угодно. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо».

    Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает в 2024 году, что добавляет неопределенности. Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит считает, что в случае холодной зимы и потери российских поставок цены на газ возрастут. Она выразила сомнения в наличии значительных альтернативных поставок через другие трубопроводы и подчеркнула необходимость замены их сжиженным природным газом.

    По оценкам FT, рост поставок СПГ останется ограниченным из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей. Аналитики Kpler прогнозируют, что этой зимой в Европу будет поставлено 2,5 млн тонн СПГ, что составляет всего четверть от прошлых зимних поставок. В то же время, данные ТАСС показывают увеличение экспорта российского трубопроводного газа в Европу на 15% за январь-октябрь 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба транзита газа через Украину зависит от наличия покупателей, а киевский режим отказался продлевать договор о прокачке газа.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, указывая на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

    Ожидания Европы не оправдались, так как цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона, а в худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Коментарии (8)
    8 ноября 2024, 10:28 • Новости дня
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями, пишет американский журнал Time.

    Владимир Путин, по данным Time, занял жесткую позицию в отношении Дональда Трампа после его победы на президентских выборах в США. Кремль дал понять, что поздравления не будет, а для достижения обещанного мирного соглашения Трампу придется потрудиться. Цена за Украину, как дали понять россияне, будет особенно высока. (Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США на следующий день, в четверг, 7 ноября, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай» – прим. ВЗГЛЯД.)

    По словам эксперта по российской политике Нины Хрущевой, Кремль требует, чтобы США «ползли на коленях» за сделкой. Путин начинает переговоры с Трампом с позиции силы, в то время как другие европейские лидеры выражают готовность к сотрудничеству. Несмотря на это, Кремль подчеркнул, что условия для прекращения войны на Украине остаются неизменными и известны американской стороне.

    С улучшением ситуации на фронте Путин вновь выдвигает жесткие условия, требуя, например, отступления Украины из оккупированных регионов, пишет Time.

    Трамп выразил готовность рассмотреть требования Путина, утверждая, что санкции должны применяться осторожно, чтобы защитить доллар. Однако его советники и политические союзники, такие как Майк Помпео, предлагают другие подходы, включая ужесточение санкций и помощь Украине в оружейных закупках. Несмотря на разногласия внутри американской политической элиты, Россия не спешит договариваться, ожидая, какую позицию займет новое руководство США. Россия продолжает добиваться медленных, но стабильных успехов на Украине, не испытывая давления на переговоры из-за потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия может получать предложения по урегулированию на Украине конфликта, но Кремль не будет отвечать, пока Вашингтон не предложит конкретные пути решения. Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона, отметил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил Путин. В свою очередь Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


    Результаты

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    8 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Советники Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале выборов

    Команды Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале на выборах из-за низких рейтингов

    Советники Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале выборов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Команды вице-президента Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в неудаче на выборах, утверждая, что ответственность лежит на низких рейтингах одобрения и внутренней конкуренции.

    Команды вице-президента США Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в поражении Демократической партии на выборах, передает Axios. Сообщается, что обе стороны сходятся во мнении, что победа Дональда Трампа на выборах связана с ошибками одного из них.

    Представители Харрис утверждают, что ее кампания была «практически безупречна», а в провале виноваты низкие рейтинги одобрения Байдена и его советники. Они также считают, что решение покинуть гонку было принято слишком поздно.

    Советники Байдена в свою очередь обвиняют Харрис, утверждая, что она практически исключила президента из своей кампании, отодвинув его на второй план.

    Дональд Трамп, уже занимавший пост президента после выборов 2016 года, выиграл выборы 5 ноября, став первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Все ведущие СМИ подтвердили его победу.

    Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа. Коллегия выборщиков проголосует 17 декабря, а 6 января Конгресс утвердит результаты. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис проиграла выборы, вступив в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, о чем заявил Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис, впервые появившись перед сторонниками после поражения, заявила, что необходимо признать результаты голосования.

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    8 ноября 2024, 17:45 • Новости дня
    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после победы Трампа

    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после избрания Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента.

    Как сообщает Origo, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что после избрания Дональда Трампа президентом США Соединенные Штаты прекратят участие в конфликте на Украине. Орбан отметил, что в случае победы демократов страдания продолжились бы, а на сегодняшний день очевидно военное поражение Украины.

    Также Орбан подчеркнул, что конфликт нанес значительный ущерб всему миру, и страны заплатили высокую цену за время правления действующего президента Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО. Орбан считает, что победа Трампа закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

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    8 ноября 2024, 17:29 • Новости дня
    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»

    Политолог Клинцевич прокомментировал слова Путина о невозможности вернуть ситуацию в мире в состояние 2022 года

    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После 2022 года мир изменился и уже не будет прежним. Россия вместе с другими партнерами меняет мироустройство на более справедливое. И именно поэтому президент России сказал о том, что не хотел бы возвращения страны на тот путь, по которому она шла в отношениях с Западом до 2022 года, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области безопасности Андрей Клинцевич.

    «В НАТО много лет говорят, что не хотят получить на своих границах воодушевленную, сильную Россию. Они признаются, что боятся разбудить «русского медведя». Но они говорят об этом в будущем времени, и в этом их ошибка: все это произошло в феврале 2022 года», – пояснил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Да, мы пытались договариваться, о чем еще раз напомнил Путин. В том числе это касается нерасширения НАТО к нашим границам. Мы предупреждали, что применим меры, в том числе военного характера. Но нас не слышали. И теперь пожинают плоды», – отметил он.

    Эксперт также напомнил о планах европейских политиков «вести дипломатию с Россией на поле боя». «Но мы этот вызов приняли и занимаемся дипломатией в зоне СВО. Теперь некоторые из них предлагают откатиться в 2022 год. Но это невозможно, мир уже не станет прежним. Мы меняем мироустройство на более справедливое вместе с партнерами по ШОС и БРИКС», – заключил собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Отвечая на один из вопросов, он заметил, что «Россия идет своим путем».

    «Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Ее, конечно же, нужно интегрировать. Мы от этого никогда не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, по которому шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении, а это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на ее подчинение интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право», – сказал Путин.

    «Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии. И мне кажется, что наш народ, самый простой народ, простые граждане, это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в своем традиционном выступлении на Валдайском форуме назвал основы для построения нового прочного мира.

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    8 ноября 2024, 07:57 • Новости дня
    Компартия в Греции заблокировала проезд грузовикам с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Представители компартии в Греции заблокировали в городе Тирнавосе проезд колонне с боеприпасами для украинской армии, сообщает портал 902.gr.

    По данным портала, десятки мужчин заблокировали колонну из шести грузовиков с номерами Украины, Польши и Болгарии, передает телеканал 360.

    Известно, фуры везли ракеты и военные боеприпасы из местного лагеря для ВСУ в рамках военной помощи от Греции.

    Активисты вышли на дорогу, выкрикивали антивоенные лозунги и призывали греческие власти прекратить участвовать в конфликте, спровоцированном США, Евросоюзом и НАТО.

    Кроме того, представители компартии написали на фурах «Убийцы НАТО идут домой».

    Летом Греция передала США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и дальнейшей передачи Украине.

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    8 ноября 2024, 00:17 • Новости дня
    Путин: Не хотелось бы, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Путин выразил нежелание возвращаться к ситуации до 2022 года, когда, по его словам, Россия сталкивалась с завуалированной интервенцией, направленной на подчинение ее иностранным интересам.

    «Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. А это был путь, который был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые еще считали, что они имеют на это право», –приводит ТАСС слова российского лидера, произнесенные на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    Одновременно с этим, президент подчеркнул, что  старается не портить отношения ни с кем из мировых лидеров.

    «Я стараюсь ничего не портить, только все улучшать. Но сегодняшние условия, они своеобразные очень. И чего там говорить, они накладывают отпечаток на все. У меня и с Макроном были хорошие отношения, сейчас плохие. Я и с Шольцем разговаривал. Но в какой-то момент они решили, что это не нужно. Ну не нужно, значит, не нужно. Я уже говорил. У меня и с Трампом были нормальные отношения. Не знаю, сейчас он хочет, не хочет со мной говорить. Я и с Байденом был в нормальных отношениях. Мы же с ним встречались в Швейцарии, общались по телефону, разговаривали, созванивались, шутили, смеялись», – сказал он.

    До этого Путин раскритиковал политику США в отношении России и Китая и опроверг желание России отказаться от доллара.

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    7 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал Трампа мужественным человеком

    Путин был впечатлен мужеством Трампа во время покушения и поздравил его с избранием президентом США

    Путин назвал Трампа мужественным человеком
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что его впечатлила реакция Дональда Трампа во время покушения. Как передает ТАСС, Путин отметил, что Трамп проявил себя мужественно и достойно.

    «Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы», – сказал Путин, выступая на дискуссионой площадке клуба «Валдай». 

    Российский лидер подчеркнул, что в первой президентской итерации Трамп был под давлением, что ограничивало его действия. Путин выразил надежду, что в новом сроке Трампу удастся восстановить отношения с Россией и способствовать завершению украинского кризиса.

    Путин также поздравил Трампа с избранием президентом США и подтвердил готовность работать с ним, как и с любым другим избранным лидером, которого поддержит американский народ. Он добавил, что намерен сотрудничать с Трампом для достижения общих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было.

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности устанавливать и расширять контакты с теми, кто готов сотрудничать с Россией на равноправной основе.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    8 ноября 2024, 07:42 • Новости дня
    Time: Россию заинтересует инициатива Трампа заключить сделку по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти будут заинтересованы, если убедятся, что избранный президент США Дональд Трамп действительно решил заключить сделку с президентом Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишет Time.

    По данным издания, в данный момент Россия может получать предложения по урегулированию конфликта, при этом Кремль не будет отвечать на предложения, пока Вашингтон не предложит конкретные пути решения, передает RT.

    Ранее Путин заверил, что Россия открыта для налаживания отношений с США, но ожидает инициативу от Вашингтона. Кроме того, российский президент объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины.

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    8 ноября 2024, 10:45 • Новости дня
    Миллиардер Сакс предупредил о риске третьей мировой из-за планов Помпео

    Миллиардер Сакс назвал планы Помпео о финансировании Украины шагом к третьей мировой войне

    Tекст: Мария Иванова

    Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что предложение Майка Помпео о выделении 500 млрд долларов Украине на закупку оружия у Пентагона может привести к началу третьей мировой войны.

    Сакс заявил, что предложения бывшего госсекретаря США Майка Помпео по урегулированию конфликта на Украине ведут к третьей мировой войне. Сакс отметил, что идея Помпео о «мирном плане Трампа» предполагает выделение Владимиру Зеленскому 500 млрд долларов на закупку у Пентагона любого оружия, включая дальнобойные ракеты Tomahawk, что позволит Киеву нанести удар по Москве, передает ТАСС.

    Миллиардер подчеркнул, что такой шаг не является мирным планом, а лишь провокацией к глобальному конфликту. Он также сослался на июльскую статью Помпео в The Wall Street Journal, в которой говорилось о возможной программе ленд-лиза для Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах.

    Журнал Time сообщил, что во время своего визита в Киев в сентябре Помпео предложил более жесткую стратегию помощи Украине, включая отмену ограничений на использование американского оружия и ужесточение санкций против России.

    По данным Axios, Помпео рассматривается как потенциальный кандидат на пост министра обороны в новой администрации Трампа.

    Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео выразил недовольство  по поводу военной помощи Украине, предоставленной при президенте Джо Байдене, назвав ее запоздалой и ограниченной. Также сообщалось, что Майк Помпео в разговоре с пранкерами, выступавшими от имени африканского чиновника, выразил озабоченность по поводу укрепления связей между Россией и Китаем.

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