Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.13 комментариев
Долина подала в суд, чтобы вернуть квартиру в Москве
Артистка Лариса Долина направила исковое заявление в суд, чтобы вернуть свою московскую квартиру, которую она потеряла из-за мошеннических действий, сообщили в Хамовническом суде Москвы.
Зарегистрирован иск Долиной к некоей П.А. Лурье, сообщили в суде ТАСС.
Пока не назначена дата заседания.
Между тем собеседник агентства, знакомый с материалами дела, пояснил, что Полине Лурье 34 года, это мать-одиночка, которая купила недвижимость после того, как ее потеряла певица.
Квартира оценивается в 112 млн рублей, сейчас эта жилплощадь находится под арестом.
Ранее Долина сама заявляла, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине. По делу также арестовали женщину-курьера.