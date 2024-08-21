Долина подала в суд, чтобы вернуть квартиру в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Зарегистрирован иск Долиной к некоей П.А. Лурье, сообщили в суде ТАСС.

Пока не назначена дата заседания.

Между тем собеседник агентства, знакомый с материалами дела, пояснил, что Полине Лурье 34 года, это мать-одиночка, которая купила недвижимость после того, как ее потеряла певица.

Квартира оценивается в 112 млн рублей, сейчас эта жилплощадь находится под арестом.

Ранее Долина сама заявляла, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине. По делу также арестовали женщину-курьера.