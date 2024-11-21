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    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

    13 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    21 ноября 2024, 03:25 • Новости дня

    Стало известно о выборах президента Абхазии в феврале 2025 года

    Выборы президента Абхазии состоятся в первой декаде февраля 2025 года

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что выборы президента республики будут проведены в начале февраля следующего года, подчеркнув стремление властей обеспечить их прозрачность и честность.

    По словам Бжании, решение было принято с целью дать избирателям и властям достаточно времени для подготовки и обеспечения всех необходимых условий, передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник на фоне острого политического кризиса парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжания, который ранее объявил о решении покинуть пост. До этого министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявил о попытке переворота в стране.

    19 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    В Тбилиси сравнили объемы продаж вина из Литвы и Грузии в Россию
    В Тбилиси сравнили объемы продаж вина из Литвы и Грузии в Россию
    @ Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе обвинил Литву в двойных стандартах по вопросу введения санкций против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Правительство Литвы оказывало давление на Грузию по вопросу введения санкций против России, при этом в прошлом году Литва продала в Россию больше вина, чем Грузия», – заявил он. По его словам, «это прекрасный пример двойных стандартов и фарисейства».

    «Интересно, какой сорт винограда растет в Литве?» – задал ироничный вопрос Николоз Самхарадзе.

    Грузия участвует во всех международных санкциях против России, но не вводила двусторонние рестрикции, исходя из собственных национальных интересов.

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    19 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Грузинские радикалы атаковали съемочную группу телеканала «Имеди»
    Грузинские радикалы атаковали съемочную группу телеканала «Имеди»
    @ Maurizio Orlando/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Группа радикалов из числа сторонников оппозиции, которая митингует в центре Тбилиси против итогов выборов в парламент 26 октября, напала на съемочную группу проправительственного канала «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Во время прямого включения журналистки Мэги Нарсавидзе несколько человек атаковали ее, мешали работать, закрывали камеру оператора флагами Грузии и ЕС, выкрикивали «Рабы!» и «Русские!», заглушая ее комментарии.

    Затем журналистку и оператора стали обливать водой и желать разгрома телекомпании, как это произошло в 2007 году при экс-президенте Михаиле Саакашвили. По грузинским законам вмешательство в деятельность журналиста запрещена.

    Радикалы снова блокировали территорию вблизи Тбилисского госуниверситета, откуда они накануне были выдавлены силами МВД. Движение транспорта в центре Тбилиси перекрыто.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 13:02 • Новости дня
    Лукьянов: Разгон спецназом протестующих в Тбилиси не станет началом майдана

    Политолог Лукьянов: Грузинской оппозиции не удалось взорвать ситуацию в стране

    Лукьянов: Разгон спецназом протестующих в Тбилиси не станет началом майдана
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    К грузинской оппозиции приходит понимание, что им не удалось раскачать ситуацию в республике, а тем временем окно возможностей закрывается. Поэтому сейчас пытаются резко взорвать ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее спецназ разогнал палаточный лагерь протестующих в центре Тбилиси.

    «Происходящее в Грузии не стоит расценивать как начало майдана. Для того чтобы случился феномен, подобный событиям на Украине в 2004 и 2014 годах, нужна, во-первых, серьезная степень раскола общества, а во-вторых, активная всесторонняя – в том числе политико-идеологическая и финансовая – поддержка протестующих со стороны Запада», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, сейчас в закавказской республике нет ни первого, ни второго. «Да, имеется недовольная прослойка, но говорить о том, что она отражает широкие процессы общества, на мой взгляд, нельзя. Что касается поддержки Запада, то имеет место некая попытка вмешательства европейских стран. Но она не сопоставима с тем, что было, например, в 2014 году на Украине», – пояснил собеседник.

    Лукьянов уточнил: США заняты другими не связанными с Тбилиси делами и «очень глубоко в них погружены», а у Европы «собственного ресурса недостаточно, и он также перераспределен». На этом фоне к грузинской оппозиции приходит понимание, что им не удалось раскачать ситуацию в стране, а тем временем окно возможностей закрывается. «Поэтому они сейчас пытаются резко взорвать ситуацию и привлечь к ней внимание», – добавил политолог.

    Этим в том числе объясняется изменение оппозицией тактики уличного протеста. «С одной стороны, власти адаптируются к действиям протестующих и начинают превентивно принимать меры. Поэтому активисты решили разнообразить свои действия. С другой же стороны – задача оппозиции спровоцировать власти на применение силы. Затем они смогут за это зацепиться и перевести ситуацию на новый уровень», – отметил эксперт.

    На этом фоне правительству Грузии важно не переусердствовать и в то же время не попустительствовать, подчеркнул Лукьянов. «Власти долго воздерживались от каких-то жестких мер против митингующих. Но и бесконечно терпеть это они не могут. В какой-то момент надо положить конец и четко продемонстрировать оппозиции, что окно закрылось. По всей видимости, это сейчас и происходит», – считает собеседник.

    По его прогнозам, со стороны оппозиционных сил следует ожидать попытки резкого информационного раскручивания разгона спецназом протестующих. «Но учитывая, что внимание, силы, энергия и ресурсы западных государств сейчас распылены и направлены в другую сторону, я сомневаюсь, что события в Тбилиси перерастут во что-то более серьезное», – полагает эксперт.

    «Грузинская мечта», победившая на выборах, уходить не собирается и твердо стоит на том, что народ сказал свое слово, а значит, дальнейшие инсинуации абсолютно неуместны. Правда, на предстоящем заседании парламента Грузии возникнет коллизия, потому что оппозиционные силы намерены его бойкотировать. Так что правительству предстоит выработать более тонкую тактику. Не стоит исключать переманивания «Грузинской мечтой» на свою сторону какой-то части оппозиции», – рассуждает спикер.

    Аналитик объясняет: оппозиционные силы немонолитны, «есть наиболее радикальная часть, а есть те, кто при определенных обстоятельствах будет готов поторговаться за какие-то преимущества для себя и взамен поддержать правительство». «Как бы то ни было, предстоит длительный период нестабильности. Но в отличие от Украины в 2004 и 2014 годах, когда власти стали метаться и в итоге их смяли, в Грузии пока ничего подобного не наблюдается. Консолидация вокруг «Грузинской мечты» очень высокая», – заключил Лукьянов.

    Ранее активисты грузинской оппозиционной «Коалиции за перемены» под руководством Ники Гварамии установили около 30 палаток у здания государственного университета в Тбилиси. Они заявили о переходе к новому этапу борьбы за отмену результатов парламентских выборов. Митингующие парализовали проспект Илии Чавчавадзе. Активисты разжигали огонь, пели песни, играли в игры. Горожане приносили на место еду и горячие напитки.

    Улица была перекрыта более суток, а в ночь на 19 ноября силы подразделений спецназа МВД Грузии разогнали митингующих, передавал телеканал Mtavari Arxi. Произошли стычки, спецназовцы использовали водометы. Полицейским удалось оттеснить демонстрантов к проспекту Меликишвили, который находится неподалеку. Сообщается о нескольких задержанных.

    Правоохранители также разобрали баррикады, установленные возле здания, и эвакуировали автомобили, с помощью которых оппозиция блокировала дороги. На месте ведутся работы по очистке улиц.

    Лидеры грузинской оппозиции заявили, что «ужесточат сопротивление режиму» после того, как МВД зачистило их палаточный городок у Тбилисского госуниверситета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Прогонят с одной улицы, пойдем на другую, на третью и так далее, пока все улицы Тбилиси не заполонит народ», – сказала одна из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Софья Джапаридзе.

    Кроме того, грузинская радикальная оппозиция сообщила о новой тактике уличного протеста. «Раньше мы собирались только на проспекте Руставели у здания парламента, а теперь перешли на мобильный протест. Будем передвигаться маленькими группами, дистанцируясь от полиции. Силы МВД полностью мобилизованы, но с таким нашим мобильным протестом ничего сделать не смогут», – отметил оппозиционный депутат Георгий Вашадзе.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что грузинская оппозиция, которая начала парализовывать центральные магистрали Тбилиси, преследует цель «показать Западу картинку». Напомним, выборы в парламент прошли в Грузии 26 октября. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов (53,93%). Президент республики Саломе Зурабишвили назвала проведение повторных парламентских выборов необходимым, а голосование 26 октября несостоявшимся.

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    18 ноября 2024, 19:31 • Новости дня
    Президент Грузии призвала провести повторные парламентские выборы

    Президент Грузии Зурабишвили призвала провести повторные парламентские выборы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости проведения повторных парламентских выборов, так как считает, что голосование 26 октября нельзя считать состоявшимся.

    Зурабишвили призвала организовать новые выборы в кратчайшие сроки, передает ТАСС. На брифинге президент Грузии подчеркнула, что страна из-за несогласия с результатами выборов стоит на грани «дестабилизации и двоевластия», что требует немедленного решения. По ее словам, проведение выборов в демократическом ключе является обязательным для обеспечения политической стабильности в Грузии.

    «Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», – сказала она.

    Зурабишвили также призвала граждан продолжать протесты против итогов выборов и заявила о намерении подать 19 ноября иск в Конституционный суд о фальсификации выборов.

    Напомним, партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах с результатом 53,93% и получила парламентское большинство, набрав 89 мандатов из 150. Во время заседания Центризбиркома Грузии оппозиционер Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью после этого инцидента.

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    19 ноября 2024, 09:52 • Новости дня
    Грузинские радикалы заявили о новой тактике уличного протеста
    Грузинские радикалы заявили о новой тактике уличного протеста
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинская радикальная оппозиция заявила во вторник о новой тактике уличного протеста из-за несогласия с итогами проигранных ею выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы действуем согласно новой тактике, доселе неизвестной властям, – заявил оппозиционный депутат Георгий Вашадзе. – Раньше мы собирались только на проспекте Руставели у здания парламента, а теперь перешли на мобильный протест».

    Вашадзе пообещал перекрывать разные улицы Тбилиси, взывая при этом к горожанам поддержать оппозицию.

    «Будем передвигаться маленькими группами, дистанцируясь от полиции. Силы МВД полностью мобилизованы, но с таким нашим мобильным протестом ничего сделать не смогут», – заявил он.

    Оппозиционеры мешают работать на месте телекомпании «Имеди» и другим проправительственным СМИ.

    Вашадзе призвал не дать разблокировать улицу Петрэ Меликишвили в центре Тбилиси, которую они перекрыли после того, как МВД открыло проспект Ильи Чавчавадзе, ранее заставленный палатками радикалов.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Майя Битадзе заявила телекомпании «Имеди», что «оппозиция хочет гражданского противостояния и эскалации, но никто не даст им разрушить государственные институты».

    «Это настоящий фашизм, но он не пройдет, деятельность этих фашистов обречена на крах», – сказала она.

    По ее словам, 25 ноября избранный 26 октября парламент «обязательно соберется».

    «Грузинскую мечту» поддерживает абсолютное большинство населения Грузии. Между прочим, формы протеста оппозиции, очевидно, не нравятся и многим ее сторонникам», – сказала Майя Битадзе.

    Ранее разогнанные грузинские оппозиционеры пообещали «ужесточить сопротивление».

    На месте продолжают вспыхивать стычки между полицейскими и агрессивными демонстрантами, которые поддерживают радикальную оппозицию.

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    18 ноября 2024, 14:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил тактику радикальной оппозиции Грузии
    Эксперт объяснил тактику радикальной оппозиции Грузии
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что радикальная грузинская оппозиция, которая начала парализовывать центральные магистрали Тбилиси, преследует цель «показать Западу картинку», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ведь лучше всех сама оппозиция понимает, что в обществе Грузии нет революционного заряда, поэтому радикалы, используя свои деньги и телеканалы, ставят «картинки» массовых протестов по заветам (экс-президента) Михаила Саакашвили», - сказал он.

    «Для этого нужно не так много людей – десятки, но важно показать  иностранцам это крупным планом, отработать», – отметил он.

    Петрэ Мамрадзе рассказал газете ВЗГЛЯД, что «проходил мимо акции у Тбилгосуниверситета, где палаток больше, чем людей».

    «Оппозиционеры из кожи вон лезут, говоря, что у них украли победу на выборах в парламент. Никаких фактов при этом у них нет. Главное для них – чтобы Запад услышал эти стоны и как-то продолжал поддержку, – сказал эксперт. – Очень надеюсь, что окончательные выводы наблюдателей ОБСЕ подтвердят предварительные – о том, что выборы 26 октября прошли в конкурентной атмосфере, несмотря на поляризацию».

    Петрэ Мамрадзе также считает, что «оппозиция провоцирует «Грузинскую мечту» на то, чтобы та разогнала их акции».

    «Расчет в том, что тогда на улицы выйдет больше людей. Но «Грузинская мечта» не должна поддаться на грязные провокации. Надо перетерпеть, как минимум до инаугурации нового президента США. Но при этом все время показывать общественность степень маргинализации радикалов – как они дерутся друг с другом, распивая алкоголь, как справляют нужду на памятники, как жгут костры на проспектах и ломают скамейки  и так далее», – сказал он.

    Петрэ Мамрадзе считает, что «оппозиция прикрывается лозунгами «изоляции от Европы», и это влияет на часть молодежи».

    «Скорее всего, оппозиция объявит «главным днем» массовых выступления 25 ноября, когда впервые должен собраться новый парламент. Надеюсь, что власти справятся», – отметил он.

    Напомним, премьер Грузии в понедельник объявил о представлении нового правительства 25 ноября.

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    19 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    Запад подготовил в Грузии протестующих для «силовых задач»

    СМИ: США пытаются раскачать обстановку в Грузии через подготовленные группы протестующих

    Запад подготовил в Грузии протестующих для «силовых задач»
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США используют протестные группы для силового воздействия в Грузии, включая вооруженное противостояние с властями, сообщил источник в регионе.

    По его информации, США предпринимают действия для дестабилизации обстановки в Грузии. Целью является создание условий для прихода к власти прозападной оппозиции, передает ТАСС.

    По его словам, в стране сформированы группы протестующих, которые готовы выполнять так называемые «силовые задачи». Эти задачи включают в себя вооруженное противостояние с органами правопорядка и прорыв охраны государственных объектов. Подобные действия, по мнению источника, направлены на подрыв стабильности в стране и смену политической власти в Грузии на более лояльную к западным интересам.

    Ранее политолог Федор Лукьянов сказал газете ВЗГЛЯД, что к грузинской оппозиции приходит понимание, что им не удалось раскачать ситуацию в республике, а тем временем окно возможностей закрывается, поэтому сейчас пытаются резко взорвать ситуацию.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что грузинская оппозиция, которая начала парализовывать центральные магистрали Тбилиси, преследует цель «показать Западу картинку». Напомним, выборы в парламент прошли в Грузии 26 октября. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов (53,93%). Президент республики Саломе Зурабишвили назвала проведение повторных парламентских выборов необходимым, а голосование 26 октября несостоявшимся.

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    20 ноября 2024, 08:08 • Новости дня
    Полиция Грузии вытеснила протестующих в Тбилиси с проспекта перед университетом

    Полиция Грузии вытеснила протестующих с проспекта Чавчавадзе в Тбилиси без задержаний

    Tекст: Мария Иванова

    В Тбилиси грузинские правоохранители вытеснили протестующих с проспекта Чавчавадзе перед университетом, когда пара сотен оппозиционеров осталась на месте ночью, протестуя против результатов парламентских выборов.

    Правоохранители вытеснили протестующих с проспекта Чавчавадзе, сообщает РИА «Новости». Число участников акции, выступающих против результатов парламентских выборов, первоначально было значительным, однако к середине ночи осталось лишь несколько сотен. Полиция прибыла на место и вынудила митингующих покинуть территорию, освободив проезжую часть. Отмечается, что инцидент прошел без задержаний и столкновений.

    После вытеснения протестующие переместились на проспект Меликишвили, где их встретила живая цепь из полицейских.

    Это уже второй случай, когда митингующих вытесняют с территории перед университетом, и они перемещаются на проспект Меликишвили. Оппозиция продолжает выступать против результатов выборов, требуя международного расследования и новых выборов.

    Центральная избирательная комиссия Грузии 16 ноября обнародовала итоговый протокол парламентских выборов, прошедших 26 октября. Согласно протоколу, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93 процента голосов и получила 89 из 150 мандатов в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые не признают результаты выборов и отказываются от своих мандатов. Несмотря на это, парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации протокола.

    Оппозиционеры заявляют, что выборы были сфальсифицированы, и требуют проведения международного расследования. Прокуратура Грузии начала расследование по заявлениям оппозиции о фальсификациях, однако большинство оппозиционеров отказываются сотрудничать и с прокуратурой.

    Напомним, накануне митинги в Тбилиси против итогов парламентских выборов привели к нападению на съемочную группу канала «Имеди».

    Коментарии (3)
    19 ноября 2024, 10:39 • Новости дня
    Грузинский эксперт назвал протесты оппозиции «перформансом ради денег от Запада»
    Грузинский эксперт назвал протесты оппозиции «перформансом ради денег от Запада»
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Протест грузинской оппозиции против якобы сфальсифицированных парламентских выборов 26 октября постепенно пойдет на спад из-за отсутствия массовой поддержки и доказательств манипуляций во время голосования, считает грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Уличные протесты оппозиции угаснут и, скорее всего, достаточно быстро, так как нет в обществе заряда, нет у радикалов достаточного человеческого ресурса», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

    «Несколько сотен в Тбилиси на улицах – это ничего. Это только для их перформанса. Это просто кастинг перед Западом на получение денег», – отметил эксперт.

    По словам Петрэ Мамрадзе, «нет оснований для массового политического протеста, а незаконные безобразия с перекрытием движения надо заканчивать».

    «У этих радикалов нет законного права парализовать жизнь полуторамиллионного города», – сказал он.

    При этом эксперт считает, что «радикальная оппозиция хочет одного – провокаций».

    «Хотят, чтобы их полиция избила, рассчитывают, что это поможет вывести людей на улицы, но у правоохранителей уже, полагаю, накопился достаточный опыт работы по таким провокациям. Задерживать надо выборочно, надо терпеть, не допуская крупных стычек», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    По словам Петрэ Мамрадзе, «к сожалению, вольно или невольно, западные институты льют воду на мельницу оппозиции».

    «Только так можно прокомментировать решение ЕС переправлять деньги, выделяемые Грузии, только НПО и оппозиционным СМИ», – заявил эксперт.

    Комментируя решение ЕС направить в Грузию «техническую миссию» для изучения возможных нарушений на выборах, эксперт предположил, что «никаких фактов того, что голосование было несвободным, несправедливым, никто не найдет».

    «Так что такая миссия – к лучшему», – считает он.

    Ранее грузинская радикальная оппозиция заявила о новой тактике уличного протеста из-за несогласия с итогами проигранных ею выборов в парламент 26 октября. Разогнанные грузинские оппозиционеры пообещали «ужесточить сопротивление».

    По состоянию на утро вторника продолжали вспыхивать стычки между полицейскими и агрессивными демонстрантами.

    Коментарии (0)
    19 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Разогнанные грузинские оппозиционеры пообещали «ужесточить сопротивление»
    Разогнанные грузинские оппозиционеры пообещали «ужесточить сопротивление»
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Лидеры грузинской оппозиции, несогласные с поражением на выборах в парламент 26 октября, заявили о том, что «ужесточат сопротивление режиму» после того, как МВД Грузии зачистило их палаточный городок в ночь на 19 ноября у Тбилисского госуниверситета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы будем разрушать режим еще более ожесточенно», – заявил оппозиционер Никанор Мелия, известный своими радикальными, а также антироссийскими настроениями и организовавший штурм парламента Грузии в 2019 году.

    «Прогонят с одной улицы, пойдем на другую, на третью и так далее, пока все улицы Тбилиси не заполонит народ», – сказала одна из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Софья Джапаридзе.

    До того как разблокировать движение на одной из центральных магистралей Тбилиси имени Ильи Чавчавадзе, представители МВД сообщили участникам акции, что те нарушают соответствующее законодательство, так как численность протестующих недостаточна для блокирования движения транспорта.

    На месте продолжают вспыхивать стычки между полицейскими и агрессивными демонстрантами, которые поддерживают радикальную оппозицию.

    МВД задержало несколько человек.

    Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что радикальная грузинская оппозиция, которая начала парализовывать центральные магистрали Тбилиси, преследует цель «показать Западу картинку».

    Коментарии (4)
    19 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    Оппозиция Грузии направила иск о признании выборов неконституционными

    Оппозиционные депутаты Грузии потребовали признать выборы неконституционными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядка 30 оппозиционных депутатов Грузии обратились в Конституционный суд с иском о признании парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, неконституционными, сообщила на брифинге депутат Тамар Кордзая.

    Кордзая подчеркнула, что парламентарии считают результаты выборов противоречащими конституции, передает ТАСС.

    «Сегодня 30 членов парламента Грузии направили в Конституционный суд иск с требованием признать выборы неконституционными», – заявила она.

    Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости проведения повторных парламентских выборов. Во вторник она подала иск в Конституционный суд против итогов выборов в парламент от 26 октября. Напомним, партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах, набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150.

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    19 ноября 2024, 07:52 • Новости дня
    В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией

    Tекст: Александра Юдина

    В центре Тбилиси на проспекте Меликишвили протестующие против результатов парламентских выборов вступили в конфронтацию с полицией.

    Протестующие вышли на улицы, выражая недовольство результатами парламентских выборов, передает ТАСС.

    Полиция пытается оттеснить митингующих, чтобы расчистить проезжую часть. В ходе столкновений сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ для разгона толпы.

    Демонстранты оказывают сопротивление, бросая в полицейских камни. Несколько человек были задержаны в ходе противостояния.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала проведение повторных парламентских выборов необходимым, а голосование 26 октября несостоявшимся.

    Напомним, партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах с результатом 53,93% и получила парламентское большинство, набрав 89 мандатов из 150. Во время заседания Центризбиркома Грузии оппозиционер Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью после этого инцидента.

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    20 ноября 2024, 06:41 • Новости дня
    Полиция вытеснила протестующих в Тбилиси с проспекта Чавчавадзе

    Полиция в Тбилиси вывела протестующих с проспекта Чавчавадзе без задержаний

    Tекст: Максим Попов

    В Тбилиси полиция вынудила протестующих покинуть проспект Чавчавадзе, где они протестовали против итогов парламентских выборов.

    Сотни граждан в Тбилиси провели ночь на проспекте Чавчавадзе перед зданием Тбилисского государственного университета. Протестующие выражали недовольство итогами парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, сообщило ТАСС.

    Рано утром на место прибыло значительное количество полицейских, которые вынудили участников акции покинуть территорию и переместиться на прилегающий проспект Меликишвили. Отмечается, что процесс прошел мирно, без задержаний и столкновений.

    Напомним, ранее группа радикалов из числа сторонников грузинской оппозиции напала на съемочную группу проправительственного канала «Имеди».

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    19 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Президент Грузии внесла иск в Конституционный суд против признания выборов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник внесла иск в КС Грузии против итогов выборов в парламент от 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ее представитель в суде Екатерина Беселия заявила, что «оспаривается недостаточное открытие участков за рубежом для эмигрантов, а также тайна голосования».

    При этом Беселия сказала, что не рассчитывает на объективность КС.

    Исполсек правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что иск не помешает новому парламенту собраться 25 ноября, на что, по его словам, рассчитывает президент.

    По его словам, дата проведения первого заседания определена Конституцией.

    Ранее МВД Грузии сообщило о 16 задержанных на акциях радикалов, Между тем грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал протесты оппозиции «перформансом ради денег от Запада».

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    20 ноября 2024, 23:35 • Новости дня
    Оппозиция Абхазии потребовала конституционных реформ

    Абхазская оппозиция призвала к перераспределению полномочий для парламентской системы

    Tекст: Максим Попов

    Представители оппозиции Абхазии выступили за конституционные реформы, предлагая перераспределить полномочия между ветвями власти для перехода к парламентско-президентской системе управления с усилением роли парламента.

    Представители оппозиционных сил Абхазии опубликовали документ под названием «Манифест о реформах».В документе, подписанном 21 членом инициативной группы, содержится призыв к проведению конституционных реформ, которые предполагают перераспределение полномочий между ветвями власти для перехода к парламентско-президентской форме правления, передает ТАСС.

    В частности, в манифесте отмечается необходимость незамедлительного закрепления смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы для выборов в парламент. Подписавшиеся считают, что парламент должен играть ключевую роль в формировании и контроле деятельности правительства.

    Подписанты манифеста обратились ко всем гражданам и политическим силам Абхазии с призывом к единству и стабильности в обществе.

    Напомним, накануне в результате острого политического кризиса президент страны Аслан Бжания подал в отставку. Абхазский парламент принял отставку Бжании.

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