Колокольцев: Нельзя применять необоснованные меры к мигрантам

Tекст: Алексей Дегтярев

В стремлении упорядочить пребывание мигрантов и «вывести как можно больше их из тени» нельзя впадать в крайность и нельзя допускать ксенофобию и необоснованных мер к ним, сказал Колокольцев в Совфеде, передает ТАСС.

Он добавил, что стратегические противники России желают раскачать в стране межнациональные отношения.

Также в ходе выступления он отмечал, что некомплект МВД в стране составляет 152 тыс. человек.