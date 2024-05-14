Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Колокольцев: Нельзя применять необоснованные меры к мигрантам
Необходимо избегать необоснованных репрессивных мер к мигрантам и ксенофобии, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Владимир Колокольцев.
В стремлении упорядочить пребывание мигрантов и «вывести как можно больше их из тени» нельзя впадать в крайность и нельзя допускать ксенофобию и необоснованных мер к ним, сказал Колокольцев в Совфеде, передает ТАСС.
Он добавил, что стратегические противники России желают раскачать в стране межнациональные отношения.
Также в ходе выступления он отмечал, что некомплект МВД в стране составляет 152 тыс. человек.