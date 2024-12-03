В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
В Южной Корее закрыли комплекс правительственных зданий
The Korea Herald: Комплекс правительственных зданий в Седжоне закрыт из-за военного положения
Комплекс правительственных зданий в южнокорейском Седжоне закрыли по причине введенного в стране военного положения, пишет газета The Korea Herald.
По данным The Korea Herald, введен запрет на въезд транспорта на территорию комплекса, передает ТАСС. С 2012 года в Седжон из Сеула переехали многие министерства и правительственные службы.
Напомним, лидер Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране на фоне угрозы паралича власти из-за попыток его импичмента. В стране назначен новый командующий Сухопутными силами. Агентство Ренхап сообщило, что законодательство Южной Кореи позволяет отмену военного положения при поддержке большинства депутатов парламента.