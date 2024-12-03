В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
В Южной Корее назначен новый командующий Сухопутными силами
Парламент Южной Кореи блокирован из-за введения военного положения
Объявление военного положения президентом Южной Кореи вызвало блокировку входа и выхода из Национального собрания, пишет агентство Ренхап.
По данным Ренхап, оппозиция выразила резкое недовольство решением президента, заявив, что оно противоречит конституции страны, передает ТАСС. Демократическая партия «Тобуро» приняла решение созвать своих депутатов.
Ранее сообщалось, что председатель парламента У Вон Сик отправился в Национальное собрание. В связи с введением военного положения начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су назначен командующим.
Напомним, южнокорейский лидер Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране из-за угрозы импичмента.