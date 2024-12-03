В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Названо условие отмены военного положения в Южной Корее
Законодательство Южной Кореи позволяет отмену военного положения, если за это проголосует большинство депутатов парламента, пишет агентство Ренхап.
Согласно закону, президент имеет право объявить военное положение в случаях военной необходимости, вооруженного конфликта или чрезвычайной национальной ситуации для обеспечения общественного порядка, пишет Ренхап, передает ТАСС.
Ведущая оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» контролирует 170 из 300 парламентских мест. В связи с текущей политической ситуацией, партия призвала остальных депутатов собраться в парламенте.
Напомним, южнокорейский лидер Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране на фоне угрозы паралича власти из-за попыток импичмента. После этого в Южной Корее назначили нового командующего Сухопутными силами.