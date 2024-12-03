В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Автомобиль провалился под лед в Иркутской области, погибли два человека
На Братском водохранилище в Иркутской области автомобиль провалился под лед, что привело к гибели двух мужчин, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
Машина провалилась под лед в 50 метрах от берега, погибли 73-летний водитель и 53-летний пассажир, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что мужчины проигнорировали установленные знаки, запрещающие выезд на лед. Тела погибших были извлечены местными жителями.
В ноябре в Иркутской области автомобиль Toyota Premio выехал на участок льда на реке Витим и провалился в воду. Погибла женщина-пассажир.