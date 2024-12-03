Автомобиль провалился под лед в Иркутской области, погибли два человека

Ганчев: ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области

Tекст: Алексей Дегтярев

«У нас наступление ведут на нескольких направлениях: частично Купянское направление, сейчас уже развивается наступление и на Боровском направлении, это Изюмский район, и третий участок фронта – северная часть Волчанска и Липцы», – цитирует Ганчева ТАСС.

Он отметил, что ВС России добились успеха на Купянском направлении, в частности, в районе Колесниковки и Кругляковки. Ведутся зачистки в районе Глушковки.

Ранее Ганчев сообщал, что в Харьковской области в районе населенного пункта Зеленый Гай активизировались боестолкновения.