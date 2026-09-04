Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Мэр запретил комарам летать над французской коммуной
Мэр Жоли запретил комарам летать над французской коммуной Сен-Жюст-Сен-Рамбер
Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер Оливье Жоли официально запретил тигровым комарам летать над территорией населенного пункта.
Жоли издал соответствующее постановление, в котором отмечается, что повторяющиеся полеты насекомых вызывают раздражение у местных жителей, передает BFMTV.
«Это тема одновременно серьезная и легкая, но эти мелочи могут испортить нам жизнь», – подчеркнул мэр города с населением 15 тыс. человек.
Жоли добавил, что после отпуска столкнулся с жалобами горожан на невозможность отдыхать на улице. Власти уже выделили 45 тыс. евро на установку ловушек для комаров, а также домиков для летучих мышей и птиц.
Мэрия призывает жителей устранять стоячую воду и чистить водостоки. При этом Жоли признал, что пока ни один комар не был арестован или оштрафован.
По прогнозам ученых, из-за изменения климата тигровые комары могут распространиться почти по всей Франции к 2085 году.
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