Россия выразила протест против курса Осло на милитаризацию Шпицбергена

МИД России назвал недопустимой милитаризацию Шпицбергена Норвегией

Tекст: Вера Басилая

Россия считает курс норвежских властей на милитаризацию архипелага Шпицберген неприемлемым, передает ТАСС. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

Он заявил, что действия Осло, по мнению Москвы, демонстрируют пренебрежение договором 1920 года и способствуют росту напряжённости в регионе.

Фадеев отметил, что Москва фиксирует действия Норвегии, направленные на усиление суверенитета над архипелагом, что, по мнению российских дипломатов, нарушает договор и ущемляет интересы России. Он добавил, что были введены новые ограничения для российской хозяйственной и научной деятельности, а также антироссийский санкционный режим, который, по его словам, препятствует работе российских граждан и организаций на архипелаге.

Дипломат подчеркнул, что Россия ожидает пересмотра норвежской политики и возвращения к добросовестному выполнению обязательств по договору 1920 года. Москва намерена развивать свое присутствие на Шпицбергене, несмотря на трудности, и расширять научные проекты, туризм, транспортную доступность и инфраструктуру российских поселков, ссылаясь на соответствующие юридические основания, предоставленные договором.

Ранее посол России Николай Корчунов указывал на создание Норвегией сложностей для работы на Шпицбергене.

Корчунов также заявлял, что НАТО нарушает международное право на архипелаге.

МИД России на встрече с послом Норвегии Робертом Квиле призывал Осло воздерживаться от шагов, способных усилить напряженность вокруг Шпицбергена, и не подрывать международно-правовые основы его режима.