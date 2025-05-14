Посол России заявил о нарушении НАТО международного права на Шпицбергене

Посол Корчунов выразил обеспокоенность действиями НАТО на Шпицбергене

Tекст: Ирма Каплан

Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о нарушении международного права со стороны НАТО в связи с визитом делегации альянса на Шпицберген, передает ТАСС со ссылкой на газету Svalbardposten.

«Визит делегации НАТО на Шпицберген наглядно свидетельствует о стремлении альянса втянуть архипелаг в орбиту своего военно-политического планирования. <...> Это не может не вызывать у России <...> обеспокоенности», – сказал российский дипломат.

По словам Корчунова, Договор о Шпицбергене 1920 года говорит о том, что архипелаг должен использоваться только для мирных целей, а любые военные мероприятия недопустимы.

Дипломат предложил провести международную встречу по случаю столетия вхождения Шпицбергена в состав Норвегии и обсудить пути конструктивного сотрудничества всех стран – участниц договора.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, МИД России на встрече с послом Норвегии Робертом Квиле призвал Осло воздержаться от действий, способных привести к усилению напряженности вокруг архипелага Шпицберген, и не подрывать международно-правовые основы его режима.