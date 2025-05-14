Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
Посол России заявил о нарушении НАТО международного права на Шпицбергене
Посол Корчунов выразил обеспокоенность действиями НАТО на Шпицбергене
Российский посол в Норвегии Николай Корчунов обратил внимание на несоответствие визита делегации НАТО принципам Договора о Шпицбергене и призвал к международному сотрудничеству по вопросам региона.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о нарушении международного права со стороны НАТО в связи с визитом делегации альянса на Шпицберген, передает ТАСС со ссылкой на газету Svalbardposten.
«Визит делегации НАТО на Шпицберген наглядно свидетельствует о стремлении альянса втянуть архипелаг в орбиту своего военно-политического планирования. <...> Это не может не вызывать у России <...> обеспокоенности», – сказал российский дипломат.
По словам Корчунова, Договор о Шпицбергене 1920 года говорит о том, что архипелаг должен использоваться только для мирных целей, а любые военные мероприятия недопустимы.
Дипломат предложил провести международную встречу по случаю столетия вхождения Шпицбергена в состав Норвегии и обсудить пути конструктивного сотрудничества всех стран – участниц договора.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, МИД России на встрече с послом Норвегии Робертом Квиле призвал Осло воздержаться от действий, способных привести к усилению напряженности вокруг архипелага Шпицберген, и не подрывать международно-правовые основы его режима.