Посол Корчунов указал на создание Норвегией сложностей для работы на Шпицбергене

Посол Корчунов: Норвегия создает сложности для работы россиян на Шпицбергене

Tекст: Ирма Каплан

«В последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом таким образом, что это создает дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности», – сказал РИА «Новости» глава российской дипмиссии.

Он отметил, что текущие контакты с норвежскими органами власти по вопросам Шпицбергена носят прагматичный характер и проходят преимущественно на уровне местного руководства.

Корчунов добавил, что Норвегия с некоторыми исключениями присоединилась ко всем секторальным и персональным санкциям Евросоюза против России, но сделала изъятие для российских судов, посещающих Шпицберген.

Дипломат считает это нарушением Договора о Шпицбергене, так как новые ограничения ставят российских ученых и экономических операторов в дискриминируемое положение.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Корчунов обратил внимание на несоответствие визита делегации НАТО принципам Договора о Шпицбергене и призвал к международному сотрудничеству по вопросам региона.