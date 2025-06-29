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Посол Корчунов указал на создание Норвегией сложностей для работы на Шпицбергене
Посол Корчунов: Норвегия создает сложности для работы россиян на Шпицбергене
Норвежские шаги по усилению контроля над Шпицбергеном ведут к возникновению препятствий для российских научных и хозяйственных проектов на архипелаге, сообщил посол России в Норвегии Николай Корчунов.
«В последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом таким образом, что это создает дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности», – сказал РИА «Новости» глава российской дипмиссии.
Он отметил, что текущие контакты с норвежскими органами власти по вопросам Шпицбергена носят прагматичный характер и проходят преимущественно на уровне местного руководства.
Корчунов добавил, что Норвегия с некоторыми исключениями присоединилась ко всем секторальным и персональным санкциям Евросоюза против России, но сделала изъятие для российских судов, посещающих Шпицберген.
Дипломат считает это нарушением Договора о Шпицбергене, так как новые ограничения ставят российских ученых и экономических операторов в дискриминируемое положение.
Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Корчунов обратил внимание на несоответствие визита делегации НАТО принципам Договора о Шпицбергене и призвал к международному сотрудничеству по вопросам региона.