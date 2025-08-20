Заболевания от укусов комаров побили рекорд в Европе

Центр контроля заболеваний: Болезни от укусов комаров побили рекорд в Европе

Tекст: Валерия Городецкая

Эксперты отмечают, что комар Aedes albopictus, способный переносить вирус лихорадки чикунгуньи, сейчас обитает в 16 странах и 369 регионах, тогда как десять лет назад этот показатель составлял 114 регионов, передает ТАСС.

В 2025 году на континенте было зарегистрировано 27 вспышек чикунгуньи, что стало новым максимумом. Впервые заболевание, приобретенное на местном уровне, обнаружили во французском Эльзасе, что необычно для этой широты и подчеркивает расширение зон риска на север.

Cпециалисты связывают рост числа случаев с более продолжительным и интенсивным сезоном передачи инфекций, переносимых комарами, включая вирус Западного Нила и лихорадку чикунгунья. К этому приводят климатические изменения: повышение температуры, увеличение продолжительности лета, мягкие зимы и изменение режима осадков.

За последние 10 лет случаи вируса Западного Нила выявлялись в новых регионах. В текущем году впервые случаи зафиксированы в итальянских провинциях Латина и Фрозиноне, а также в румынском уезде Сэлаж. Всего отмечено самое большое число случаев заражения этим вирусом за последние три года. ECDC прогнозирует дальнейший рост числа случаев и ожидает сезонного пика в августе или сентябре.

Специалисты подчеркивают важность профилактики, координированных мер в сфере общественного здравоохранения и индивидуальной защиты – использование репеллентов, закрытой одежды, противомоскитных сеток. Разработаны вакцины против лихорадки чикунгунья, но вакцина от вируса Западного Нила пока отсутствует.

