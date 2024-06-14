Энтомолог рассказал о способности комаров вырабатывать иммунитет к фумигаторам

Энтомолог Гниненко назвал причину иммунитета комаров к фумигаторам

Tекст: Татьяна Косолапова

«При безветренной погоде в городе комары могут долететь абсолютно до любого этажа многоквартирного дома, у них нет какого-то лимита на высоту. Поэтому их можно встретить и в квартире на восьмом этаже, и даже на 14-м – на любом. И потом, не стоит забывать о вентиляционных каналах в многоэтажке, по ним успешно передвигаются многие насекомые, в том числе и комары», – говорит Гниненко.



Он отмечает, что в природе комары летают не выше деревьев, но не потому, что не могут, а потому что смысла нет – от ветра их защищают листья, да и пища их находится вся внизу. Самцы комаров, как известно, кровь не пьют, питаются они нектаром цветковых растений. Кусают людей и других позвоночных самки: они пьют кровь, чтобы получить белок, необходимый для созревания их потомства.

«В городах комары могут подниматься на высоту в поиске пищи. Ориентируются самки по запаху своих жертв – людей, собак, кошек и других животных. Соответственно, если на уровне первого этажа кровососущие не находят пищи, то поднимаются выше и выше», – делится собеседник.

Энтомолог поясняет, что именно из-за того, что комары способны чувствовать запахи, против них работают фумигаторы и другие пахучие репелленты. Однако в некоторых случаях самки могут игнорировать какое-то средство защиты, поскольку выработали к нему иммунитет.

«Комары, как и любые другие насекомые, если постоянно травить их одним и тем же пестицидом, вырабатывают к нему устойчивость. Но это надо, чтобы человек лет десять пользовался фумигатором с одним и тем же составом. Только тогда есть риск того, что комары в течение многих поколений разовьют такое свойство. В действительности же не думаю, что кто-то не меняет фумигатор десятилетиями. Я это делаю примерно раз в год», – рассуждает эксперт.

Ранее Гниненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что если комаров много, то на природе защитит от них только специальная одежда – накомарник, а в закрытых помещениях самыми эффективными репеллентами являются фумигаторы. Он также предупредил, что эфирные масла и соки различных трав очень плохо отпугивают комаров от человека.