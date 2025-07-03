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    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    12 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    38 комментариев
    3 июля 2025, 21:38 • Новости дня

    Ученый рассказал о риске заразиться «злой нитью» в Крыму

    Энтомолог Марьинский объяснил механизм заражения гельминтами от комаров в Крыму

    Ученый рассказал о риске заразиться «злой нитью» в Крыму
    @ Cadu Rolim/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Дирофилярии, личинки которых с кровью может передавать комар теплокровным, не угрожают человеческой жизни, их возможно извлечь из-под кожи, рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, Вадим Марьинский, комментируя первый зафиксированный в Крыму случай передачи гельминтов комарами.

    Крымские врачи сообщили, что на полуострове впервые выявили случай заражения паразитическими червями (гельминтами) через укус комара, передает «Lenta.ru». Данное заболевание называется дирофиляриозом и в основном встречается у животных.

    «Заболевание дирофиляриоз хорошо известно и, к сожалению, также хорошо распространено на всей планете, абсолютно на всех континентах. Вызывается оно паразитическими круглыми червями (глистами), хозяевами которых могут становиться и люди. Это черви рода дирофилярия, что переводится как «злая нить», как бы намекая на неприятные последствия», – говорит Марьинский.

    Он рассказывает, что заражение человека этой болезнью происходит довольно нетривиальным путем. Для развития дирофилярии нужны два хозяина: основной и промежуточный. Во взрослом виде паразит живет в теле основного хозяина (чаще всего — животного), где производит микроскопических личинок. Эти личинки попадают в кровь, и при укусе комар втягивает их вместе с кровью. В теле комара личинки развиваются, но не взрослеют – он всего лишь промежуточный хозяин. При следующем укусе комар может передать личинок другому теплокровному, включая человека.

    «В основном дирофилярии поражают кошек, собак и некоторых других хищных млекопитающих. Долгое время считалось, что организм человека является для них тупиком, и они не могут в нем стать половозрелыми и начать производить личинок. Но сейчас в этом появляются некоторые сомнения», – делится собеседник.

    Долгое время дирофиляриоз считался исключительно тропическим и субтропическим заболеванием, однако сейчас известны случаи абсолютно на всех континентах, продолжает энтомолог. В том числе на территории России в южных регионах с каждым годом регистрируется все больше случаев данного заболевания. Специалисты пока не уверены, с чем связан рост случаев: то ли дирофилярии распространяются из-за потепления климата, то ли их просто стали лучше выявлять благодаря развитию диагностики.

    «Бояться дирофиляриоза не стоит. Даже если окажется, что все-таки дирофилярии могут развиваться в человеке, он для них не самый желаемый хозяин. Обычно все ограничивается тем, что крупный паразитический червь – длиной до нескольких сантиметров – вырастает под кожей человека, вызывая болезненную припухлость. Но оттуда его просто можно извлечь. Понятно, что это может быть в неприятных местах, но никакой угрозы человеческой жизни они обычно не несут», – объясняет Марьинский.

    Специалист подчеркивает, что с данным заболеванием все чаще сталкиваются в южных регионах европейской части России. Однако вероятность передачи личинок дирофилярии при укусе кровососущего комара «исчезающе мала». Поэтому он призывает россиян не пугаться и не паниковать из-за укусов. Кроме того, в регионах, где фиксируется данное заболевание, врачи информированы о нем, а значит при необходимости смогут своевременно поставить верный диагноз.

    «В том, что случай был зарегистрирован в Крыму, нет ничего удивительного, ведь регион подходит для распространения дирофиляриоза. Переносить дирофилярии могут самые разные виды комаров, поскольку кровососущие комары – очень большое семейство насекомых. И если малярию могут переносить только анофелисы (малярийные комары), то дирофилярии переносить может очень-очень большой набор видов комаров. Поэтому присматриваться, какой именно комар вас кусает, нет никакой необходимости», – заключил Марьинский.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте завоза брюшного тифа из стран Азии и Африки на фоне высокой заболеваемости этим заболеванием. Кроме того, она выразила обеспокоенность касательно увеличения завозов инфекций, передающихся через укусы комаров.

    2 июля 2025, 22:55 • Новости дня
    Две семьи азербайджанцев выдворены из России после драки подростков в Петербурге

    Tекст: Ирма Каплан

    Инцидент между несовершеннолетними в Санкт-Петербурге обернулся принудительным выдворением зачинщика конфликта и его соучастника вместе с семьями в родную страну, сообщили в региональном главке МВД России.

    Полицейские Санкт-Петербурга оперативно выявили участников драки между подростками, который произошел 30 июня, когда 16-летний юноша был госпитализирован с побоями после выяснения отношений с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана. На встречу подросток пришел с друзьями, что привело к массовой драке.

    «Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В тот же день был опрошен и 15-летний участник драки, также гражданин Азербайджана, после чего в его отношении и отношении его семьи применили аналогичные меры принудительного выдворения.

    Семьи обоих подростков были депортированы из России по итогам расследования инцидента.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов.

    На ваш взгляд
    Кто хочет испортить отношения России и Азербайджана?






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    6 комментариев

    Комментарии (57)
    3 июля 2025, 00:11 • Новости дня
    Захарова: Слова генсека ООН об ограничении права вето вызвали оторопь
    Захарова: Слова генсека ООН об ограничении права вето вызвали оторопь
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш словами об ограничении права вето в Совете Безопасности не только превысил свои полномочия, но и вызвал оторопь у многих представителей организации, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

    «С сожалением вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш в очередной раз вышел за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями, учитывая, что эта сфера определена Уставом ООН. Он превысил свои полномочия и сделал заявления, вызвавшие у многих оторопь», – приводит слова Захаровой сайт МИД России.

    Дипломат напомнила, что проблематика реформы Совета Безопасности не относится к компетенции Секретариата ООН, так как она рассматривается в рамках профильных межправительственных переговоров.

    Захарова отметила, что права вето Россия рассматривает его как уникальный механизм, который не позволяет западным членам СБ ООН «слепо продавливать выгодные им решения с опорой на свое условное численное преимущество».

    «Убеждены, что критиковать следует не само право вето, не сам институт права вето, а линию «коллективного Запада», не желающего искать компромиссы и до сих пор пребывающего в плену иллюзий собственных «доминирования» и «исключительности», – добавила она.

    Ранее испанский телеканал TVE привел слова генсека ООН Антониу Гутерреша с конференции в понедельник о том, как важна сегодня многосторонность. Он отметил, что ООН является основным форумом, который может отстаивать эту логику. При этом Гутурреш заявил о необходимости его реформировать, так как Совет Безопасности, которому поручено поддерживать мир, «не имеет законного права представлять мир сегодня», поскольку его «состав не соответствует международной ситуации».

    «Он счел необходимым «расширить» Совет как за счет его постоянных членов-США, Китая, России, Великобритании, Франции, обладающих правом вето, так и за счет непостоянных, а также «ограничить право вето в некоторых недопустимых обстоятельствах, таких как риск геноцида», имея в виду израильские атаки на Газу», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце июня Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику двойных стандартов ООН в вопросе вооруженных конфликтов. Она обратила внимание на недавний доклад генсека ООН Антониу Гутерреша, который был распространен 17 июня в Совбезе ООН и посвящен положению детей в зонах вооруженных конфликтов.

    Комментарии (14)
    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    3 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Стали известны последствия мощного взрыва в украинском Житомире

    Два промышленных предприятия уничтожены после взрыва в украинском Житомире

    Tекст: Ирма Каплан

    Два производственных объекта были уничтожены взрывами в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский. Эксперты допускают, что был поражен склад хранения боеприпасов ВСУ.

    «Единственное, что могу сказать, что это произошло на территории  двух  производственных объектов, которые полностью уничтожены», – передает ТАСС со ссылкой на телеканала «Киев-24».

    Сокальский уточнил, что причины происшествия «абсолютно непонятны», работает следственная группа.

    «Я слышал два взрыва, два очень мощных», – сказал Сокальский, отметив далеко распространившуюся взрывную волну.

    Местное отделение облэнерго сообщило об отключении 50 трансформаторных подстанций и повреждении трех линий электропередачи после взрывов, без электроэнергии остались 735 домов, ведутся восстановительные работы.

    Автор Телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев после анализа видеозаписей считает, что наиболее вероятной причиной взрыва, является поражение склада с боеприпасами, которые сдетонировали при ударе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Житомире произошел взрыв, после чего огонь повредил проезжающие по трассе автомобили.

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    3 июля 2025, 12:47 • Новости дня
    Замглавкома ВМФ Гудков погиб в Курской области
    Замглавкома ВМФ Гудков погиб в Курской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Герой России, гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

    В Telegram-канале Кожемяко выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и других военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Курской области.

    Кожемяко отметил, что Гудков был не только заместителем главнокомандующего ВМФ России, но и экс-командиром 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ. По его словам: «Генерал-майор Михаил Гудков погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами».

    Губернатор Приморья рассказал, что лично знал Гудкова и часто с ним общался. Он подчеркнул, что Гудков был «сильным духом воином», который не мыслил себя вне флота и, даже занимая высокий пост, продолжал лично выезжать на позиции к морским пехотинцам.

    Вместе с Михаилом Гудковым погиб его соратник Нариман Шихалиев, которого Кожемяко назвал «настоящим морпехом» и другом.

    В феврале в Приморском крае состоялась церемония прощания с бойцом отряда «Тигр» Сергеем Дмитриевым, погибшим вместе с вице-губернатором Сергеем Ефремовым при выполнении боевой задачи.

    Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.

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    3 июля 2025, 10:38 • Новости дня
    Стали известны новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге

    Источник: Фигуранты дела об ОПГ в Екатеринбурге расправились с Пашаевым из-за отказа платить

    Стали известны новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге
    @ Ирина Семенова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Члены преступной группировки напали на предпринимателя Юнуса Пашаева в Екатеринбурге из-за его отказа платить «взносы» за торговлю, сообщили в правоохранительных органах.

    Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел в мае 2001 года возле кафе «Металлон» на улице Блюхера, передает РИА «Новости».

    По его словам, Пашаев занимался торговлей одеждой на крупнейшем рынке города и всегда стремился действовать по закону, категорически не соглашаясь с поборами. «Юнус стремился все делать по закону, был не согласен с поборами и тем, что нужно носить дань. Со слов родственников Юнуса, наиболее вопиющим фактом было то, что честно заработанные деньги отнимают свои же сограждане… (Фигуранты дела) толпой зарезали Пашаева возле кафе "Металлон" на улице Блюхера», – сообщил источник.

    Тяжело раненого предпринимателя его друзья доставили в больницу, однако спасти его не удалось, он скончался от полученных ран. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства, однако на тот момент преступники избежать ответственности.

    Ранее СК России сообщал, что один из подозреваемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге раскрыл следствию подробности преступлений и помог установить причастных к делу лиц. СК также сообщил, что шестерым фигурантам дела азербайджанской преступной группы в Екатеринбурге предъявлены обвинения.

    По данным следствия, задержанные подозреваются в причастности к убийству Юнуса Пашаева в 2001 году, покушению на убийство Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Икрама Гаджиева в 2011 году. Следствие считает, что преступления были совершены из-за раздела сфер влияния в бизнесе и личной мести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Екатеринбурга установила, что причиной серии преступлений, совершенных уроженцами Азербайджана, стал конфликт из-за раздела бизнеса и мести.

    Комментарии (9)
    3 июля 2025, 02:11 • Новости дня
    Каллас предъявила Китаю ряд требований
    Каллас предъявила Китаю ряд требований
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

    Как отмечается в релизе по итогам встречи Каллас и Ван И, евродипломат «подтвердила приверженность ЕС конструктивному взаимодействию с Китаем для решения глобальных проблем», подчеркнув важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений, выравнивания экономического поля и улучшения взаимности в доступе к рынкам.

    «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.

    В таком же тоне были затронуты украинский конфликт, разрешения которого желают обе стороны, а также якобы участие Китая в поставках России оружия, которое Пекину следует пресечь. Каллас добавила, что ЕС привержен политике «одного Китая» и  одновременно выразила несогласие «с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением».

    «Каллас выразила обеспокоенность по поводу прав человека в Китае, а также гибридных угроз в Европе, исходящих от Китая», – сказано в итоговом блоке релиза, завершающегося горячим желанием обеих сторон встретиться снова и продолжить «обмен мнениями».

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая самым большим вызовом современности.

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    3 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    @ Сергей Бобылев/PИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Силовые структуры ФСБ задержали гражданку России 2002 года рождения в Петербурге при попытке подложить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника оборонного предприятия.

    По данным ФСБ, девушка действовала по заданию украинских спецслужб ради получения гражданства одной из стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что задержанная в июне 2024 года самостоятельно установила контакт с представителем службы Украины через мессенджеры и заявила о готовности участвовать в диверсиях.

    Сообщается, что, выполняя указания куратора, подозреваемая наносила проукраинские надписи в Московском регионе и пыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

    В апреле 2025 года она приехала в Петербург и начала слежку за работником оборонного предприятия, чтобы взорвать его автомобиль с помощью предоставленного ей взрывного устройства.

    Следственное подразделение УФСБ России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконных операциях с взрывчатыми веществами. Фигурантке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

    В ФСБ добавили, что ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и розыску заказчиков, а также по проверке возможной квалификации содеянного как государственной измены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    Кроме того, житель Томской области подозревается в госизмене за отправку снимков военных объектов спецслужбам на Украине, что могло использоваться для планирования диверсий.

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    3 июля 2025, 06:33 • Новости дня
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В связи с указом президента США Дональда Трампа об отмене санкций против Сирии, которые действовали с 2004 года, под отмену рестрикций попали некоторые российские банки и компании, следует из документа американского Минфина.

    Согласно указу, из-под санкций выведена компания «Рособоронэкспорт» (в  госкорпорации «Ростех»), а также «Промсырьеимпорт», РФК-банк, РФА Банк, Мир Бизнес Банк, Темпбанк, «Глобальные концепции групп», «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс», следует из документа Минфина США.

    При этом некоторые российские компании и банки, выведенные из-под санкций в связи с Сирией, остаются подсанкционными из-за украинского конфликта, как «Рособоронэкспорт» и «Маритайм Ассистанс».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что США с 1 июля официально отменяют санкционный режим против Сирии.

    Администрация США заявила, что намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе. Евросоюз также снял экономические санкции с Сирии.

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    3 июля 2025, 13:50 • Новости дня
    Рар объяснил требования Каллас к Китаю

    Политолог Рар: Каллас не понимает, почему Китай не придерживается западных «правил»

    Рар объяснил требования Каллас к Китаю
    @ Anna Ross/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе не понимают, почему Китай одновременно сотрудничает с Западом и не придерживается «правил». Встреча Каи Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта: международная система становится многополярной, и Европа воспринимает это очень болезненно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС предъявила Пекину ряд требований.

    «Кая Каллас ведет себя как типичная еврочиновница. В этом она не отличается от Урсулы фон дер Ляйен или Анналены Бербок. Европейские политики всегда считают себя морально правыми. Они стоят на либеральных ценностях – свобода, демократия, права человека – считая их универсальным правилом. Причем другие принципы, по их версии, не должны действовать в этом мире», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Каллас не понимает, почему Китай, сотрудничая с Западом, помогает России, шантажирует ЕС редкими металлами, не придерживается западных «правил игры», добавил собеседник. «У Пекина свои национальные интересы и своя мораль, что китайская сторона и объяснила главе дипломатии Евросоюза. Давление со стороны Европы для Китая неприемлемо», – указал эксперт.

    «Однако европейцы и впредь будут упорно призывать Пекин вернутся в лоно политики «общих правил», которые на самом деле написаны Западом. Инцидент Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта. Международная система становится многополярной. Бывшая монополия Запада исчезает, и Европа воспринимает это очень болезненно», – заключил Рар.

    Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас и министр иностранных дел Китая Ван И провели в Брюсселе 13-е заседание стратегического диалога ЕС – КНР. Евродипломат подтвердила приверженность Брюсселя конструктивному взаимодействию с Пекином «для решения глобальных проблем», говорится в распространенном по итогам встречи заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

    Каллас подчеркнула важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений. «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.

    Вместе с тем, глава дипломатии ЕС указала Китаю на якобы имеющие место «нарушения прав человека» и на «гибридные угрозы Европе, исходящие от КНР». Она настаивала на прекращении военно-технического сотрудничества Китая с Россией и призвала Пекин полностью поддержать требования Брюсселя о перемирии на Украине «без предварительных условий».

    Говоря о Тайване, Каллас подтвердила приверженность Евросоюза политике «одного Китая», одновременно выразив «несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением». Стороны также обсудили «подготовку к саммиту лидеров ЕС и КНР в конце июля», когда Пекин и Брюссель будут отмечать 50-летие дипотношений.

    Отметим, Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли сторонам преодолеть идеологические и политические разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой.

    Комментарии (12)
    3 июля 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» с призывом популяризировать традиционную большую семью.

    Глава государства подчеркнул, что участники форума представляют разные сферы деятельности и обладают творческим потенциалом, что поможет им реализовать эту задачу, передает ТАСС.

    «Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить», – сказал президент.

    Ранее Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России. Он заявил о росте числа многодетных семей.

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    3 июля 2025, 02:25 • Новости дня
    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год

    ТАСС: Потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники

    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Подсчеты ТАСС показывают на значительный рост потерь украинской армии за первые шесть месяцев 2025 года, включая как личный состав, так и военную технику.

    Суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с января по июнь 2025 года составили более 265 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    В июне, согласно сводкам Минобороны России, число потерь достигло примерно 45 тыс. человек, в то время как за предыдущие пять месяцев этот показатель составил 222 тыс.

    В части военной техники украинская армия за полгода лишилась 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплексов, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 979 танков и других бронемашин.

    Также были уничтожены 6 727 артиллерийских орудий и минометов, 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тыс. беспилотников.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, общие потери ВСУ за сутки составили свыше 1235 военнослужащих, два бронетранспортера, танк, 13 артиллерийских орудий, девять складов и 13 станций РЭБ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД перечисляла, какие военные запасы США расстреляла Украина.

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    3 июля 2025, 09:14 • Новости дня
    В Раде обвинили США в «нападении на Украину»

    В Раде приостановку помощи США сочли «нападением на Украину»

    В Раде обвинили США в «нападении на Украину»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко обвинил Соединенные Штаты в «нападении на Украину» из-за решения Вашингтона приостановить военную помощь.

    Костенко в эфире YouTube-канала украинского радио NV отметил, что Киев подписал соглашение с США о совместной добыче полезных ископаемых в надежде на стабильные поставки вооружений, однако в результате был зафиксирован обратный эффект – уменьшение объема военной поддержки, передает ТАСС.

    «Так выглядит, что после того, как пришла эта администрация, мы сами предложили, чтобы они вместе с нами наши ископаемые добывали, и все хлопали в ладони, что мы сейчас это сделаем и нам будут поставлять оружие. В результате мы подписали эти договоренности, а на выходе имеем то, что нам уменьшают количество поставок оружия», – заявил Костенко.

    Он также подчеркнул, что считает это «нападением» на Украину как минимум двумя странами, одна из которых получила доступ к украинским полезным ископаемым. По его мнению, Украине следует сделать выводы, усиливать сотрудничество с Европой и искать средства для новых закупок вооружения по всему миру.

    В то же время Костенко признал, что существует так называемая критическая номенклатура оружия, которую способна предоставить только Америка. Он отметил, что поиск альтернатив осложнен именно этим обстоятельством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева на Западе снижается на фоне изменившегося отношения Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. В Киеве разрабатывают новые тактики для получения американского вооружения. Чиновники с Украины испытывают тревогу из-за отказа США в поставках оружия.

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    3 июля 2025, 16:03 • Новости дня
    Бывший глава Луганска погиб при взрыве в центре города
    Бывший глава Луганска погиб при взрыве в центре города
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате мощного взрыва в центре Луганска погиб бывший мэр города, ранены еще три человека.

    Информация о гибели экс-главы Луганска Манолиса Пилавова при взрыве в центре города подтверждена оперативными службами, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на улице Тараса Шевченко около 11.52 по московскому времени. Правительство ЛНР уточнило, что один человек погиб и трое получили ранения.

    Собеседник агентства заявил: «К сожалению, Манолис Пилавов погиб при взрыве в Луганске». О причинах взрыва и состоянии пострадавших пока не сообщается. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, проводится расследование обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Луганска произошел взрыв. В результате инцидента погиб один человек. Несколько человек получили ранения.

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    3 июля 2025, 14:50 • Новости дня
    Назвавшего Югру исторической родиной узбеков депутата лишили зарплаты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дума Ханты-Мансийского автономного округа приняла решение лишить депутата от КПРФ Халида Таги-Заде депутатской зарплаты из-за многочисленных пропусков заседаний и невыполнения функций парламентария.

    Вопрос рассматривался на заседании 6 июня, где большинством голосов депутаты поддержали инициативу – за проголосовали 32 парламентария, против оказался только один, пятеро воздержались, передает РИА «Новости».

    Сам Таги-Заде заявил, что не имел намерения кого-либо оскорбить, комментируя свои предыдущие высказывания о том, что регион якобы является «исторической родиной» узбеков. «У меня в мыслях не было кого-то оскорбить… Я люблю страну, живу тут уже 40 лет. Я люблю наш народ, все народы, которые здесь живут», – подчеркнул он перед голосованием.

    Глава думы Борис Хохряков отметил, что решение не связано напрямую с резонансной фразой о «исторической родине», а обусловлено исключительно дисциплинарными причинами.

    В пресс-службе окружного парламента уточнили, что прекращение депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе означает лишение только зарплаты, но не депутатского мандата. Таги-Заде продолжит работать в составе комитета по социальному развитию.

    Напомним, в конце мая высказывание Таги-Заде о мигрантах вызвало общественный резонанс. Его заявление было раскритиковано, в том числе членом Совета по правам человека при президенте Кириллом Кабановым, а ряд депутатов Госдумы просили Генпрокуратуру дать словам правовую оценку. После скандала Таги-Заде был снят с должности зампредседателя профильного комитета.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о намерении обратиться к Генпрокуратуре с просьбой проверить обстоятельства получения гражданства и деятельности экс-главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова, который ранее сделал заявления о заселении России узбеками.

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    2 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Евродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Евродепутат Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Евродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен вынесен вотум недоверия, голосование по которому состоится в следующий четверг, сообщил его автор евродепутат из Румынии Георге Пиперя.

    После того, как предложение, внесенное крайне правым румынским депутатом Европарламента Георге Пиперей, прошло необходимые процедурные проверки, инициатива была официально представлена на прошлой неделе с 74 подписями, сообщает портал Euractiv.

    Хотя несколько депутатов Европарламента позже отозвали свою поддержку данной инициативе, Пиперя объявил в среду, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

    Источник в парламенте подтвердил Euractiv, что президент ЕП Роберта Метсола проинформировала Конференцию президентов, орган, определяющий повестку дня парламента, о том, что предложение соответствует всем требованиям правила 131 регламента парламента Европы.

    «Предложение будет рассмотрено в понедельник, 7 июля, перед голосованием в четверг на пленарной сессии в Страсбурге», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

    До этого Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, уволят ли фон дер Ляйен с должности главы ЕК после инициативы европарламентария Пепери.

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