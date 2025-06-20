В России зафиксировали рост завоза брюшного тифа

Попова сообщила о росте завоза в Россию брюшного тифа из Азии и Африки

Tекст: Мария Иванова

Число случаев завоза брюшного тифа в Россию увеличивается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

Она отметила: «Кроме холеры, к группе кишечных относится и брюшной тиф, число случаев завоза которого увеличивается», передает РИА «Новости».

По словам Поповой, рост заболеваемости связан с тем, что в ряде азиатских и африканских стран сейчас фиксируется высокий уровень заболеваемости холерой и брюшным тифом. Она подчеркнула, что всплеск импортированных случаев обычно совпадает с периодами обострения эпидемиологической ситуации в мире.

Помимо кишечных инфекций глава Роспотребнадзора обратила внимание на увеличение завозов инфекций, передающихся через укусы комаров. В качестве профилактики Попова посоветовала использовать одежду с длинными рукавами, репелленты и избегать мест с повышенным риском, особенно джунглей и густых лесов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи заболевания малярией, холерой и брюшным тифом в России были привезены из других государств.

Руководитель группы Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев отметил, что при купании в водоемах в жаркую погоду, особенно среди детей, резко возрастает риск заражения инфекционными болезнями, такими как брюшной тиф, паратифы, лептоспироз и гепатит А.

В начале лета сообщалось что эпидемия брюшного тифа начала распространяться среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области.