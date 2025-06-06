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Эксперт предупредил о риске инфицирования при купании в жару
Опасность заражения инфекционными болезнями при купании в водоемах резко возрастает в жаркую погоду, особенно для детей, заявил руководитель группы Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
При длительной жаркой погоде инфекционная опасность резко увеличивается даже в средней полосе России, сказал Лебедев «Газете.Ru».
Самым распространенным заболеванием, связанным с купанием, Лебедев назвал зуд купальщика или шистосомозный дерматит.
«Это распространенная и очень неприятная болезнь, хотя в целом не опасная. При этой болезни поражаются кожные покровы человека плавающими в воде личинками плоского червя шистосомы (церкарии), источником которых являются утки и пресноводные моллюски», – сказал он.
Болезнь выражается в кожном зуде, отечности и высыпания, она длится от нескольких часов до двух недель, тяжелее она протекает у детей.
При купании возрастает риск заболеть острыми кишечными инфекциями, включая эшерихиозы, шигеллез, норовирусную, ротавирусную и аденовирусную инфекции. Самым опасным заболеванием водного происхождения врач назвал холеру, вспышки которой до сих пор фиксируются в жарких странах с низкой гигиеной. Через воду также могут передаваться брюшной тиф, паратифы, лептоспироз и гепатит А.
Эксперт подчеркнул, что полностью безопасное купание возможно только в специально разрешенных местах, а запрещающие таблички игнорировать нельзя.
Ранее специалисты предупредили, что безопасная порция шашлыка для взрослого человека не должна превышать полкилограмма в сутки.