Эксперт предупредил о риске инфицирования при купании в жару

Tекст: Алексей Дегтярев

При длительной жаркой погоде инфекционная опасность резко увеличивается даже в средней полосе России, сказал Лебедев «Газете.Ru».

Самым распространенным заболеванием, связанным с купанием, Лебедев назвал зуд купальщика или шистосомозный дерматит.

«Это распространенная и очень неприятная болезнь, хотя в целом не опасная. При этой болезни поражаются кожные покровы человека плавающими в воде личинками плоского червя шистосомы (церкарии), источником которых являются утки и пресноводные моллюски», – сказал он.

Болезнь выражается в кожном зуде, отечности и высыпания, она длится от нескольких часов до двух недель, тяжелее она протекает у детей.

При купании возрастает риск заболеть острыми кишечными инфекциями, включая эшерихиозы, шигеллез, норовирусную, ротавирусную и аденовирусную инфекции. Самым опасным заболеванием водного происхождения врач назвал холеру, вспышки которой до сих пор фиксируются в жарких странах с низкой гигиеной. Через воду также могут передаваться брюшной тиф, паратифы, лептоспироз и гепатит А.

Эксперт подчеркнул, что полностью безопасное купание возможно только в специально разрешенных местах, а запрещающие таблички игнорировать нельзя.

Ранее специалисты предупредили, что безопасная порция шашлыка для взрослого человека не должна превышать полкилограмма в сутки.