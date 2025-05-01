  • Новость часаСША и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
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    Успехи российской армии сулят Украине новые территориальные потери
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    Появились подробности беседы Трампа и Зеленского в Ватикане
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    Путин рассказал об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Хинштейн: В Курской области погибли 288 мирных жителей из-за вторжения ВСУ
    Донецкий железнодорожный вокзал возобновляет свою работу
    Путин: Разрозненные группы солдат ВСУ сидят в Курской области по подвалам
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    12 комментариев
    1 мая 2025, 01:29 • Новости дня

    Врач назвал безопасную суточную норму шашлыка

    Эксперт посоветовал есть не более 500 г шашлыка и избегать ужина

    Tекст: Денис Тельманов

    Безопасная порция шашлыка для взрослого человека зависит от состояния пищеварения и не должна превышать полкилограмма в сутки.

    Как передает ТАСС, Андрей Мартюшев-Поклад порекомендовал россиянам ограничить потребление шашлыка во время майских праздников до 300-500 г в сутки при отсутствии проблем с пищеварительным трактом. При этом эксперт отметил, что если есть сложности с желудком или желчным пузырем, то норму лучше снизить до 100-150 г за один прием, а суточная порция не должна превышать 200-300 г.

    Врач подчеркнул, что шашлык не рекомендуется употреблять позже 18-19 часов, поскольку жареное мясо считается сложным для переваривания продуктом.

    Он также посоветовал тщательно пережевывать каждый кусок, не делать шашлык основой ежедневного рациона и выбирать для приготовления качественное мясо, использовать маринады на лимонном соке и специях без сахара, избегать обугливания мяса и хвойных деревьев при жарке.

    Мартюшев-Поклад считает овощи и зелень лучшим гарниром к шашлыку, а причиной отравлений чаще становятся алкоголь и пищевая инфекция, а не сам шашлык как продукт.

    Эксперт также предупредил о вреде полуфабрикатов и продуктов глубокой переработки, которые могут привести к перееданию, нарушению обмена веществ и ускоренному старению организма. Кроме того, он рекомендовал избегать сочетания большого количества блюд и алкоголя за одним застольем, пить теплую воду до и после еды и начинать прием пищи с питательных продуктов, завершая сладким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среднестатистическим ценителем шашлыка признали мужчину в возрасте тридцати–сорока лет из Северо-Западного федерального округа, который предпочитает делать покупки по субботам; главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как сделать шашлык менее калорийным; в этом году выезд на пикник с шашлыками для компании из четырех человек обойдется почти в 4 тыс. рублей, причем большую часть расходов составляют мясо и сопутствующие товары.

    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

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    30 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Об этом заявил журналистам представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги поездки еврокомиссара Марты Кос в Белград 29 апреля, передает ТАСС.

    «Мы предупредили Сербию, что визит в Москву может осложнить процесс переговоров и подготовки к вступлению в ЕС. Мы ожидаем от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов», – сказал Мерсье.

    Он также отметил, что, по мнению ЕК, страны – кандидаты в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».

    Ранее Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ждет Вучича в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Еврокомиссия выразила надежду, что Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы. Спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

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    30 апреля 2025, 19:25 • Видео
    Украина отвергла перемирие

    Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    30 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград.

    На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать сами жители города, передает ТАСС.

    В ответ на соответствующий вопрос Путин сказал: «Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить». Он отметил, что необходимо узнать мнение большинства горожан, и добавил: «Я подумаю, хорошо».

    Ранее Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

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    30 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

    На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, "Нормандия – Неман"».

    Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.

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    30 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин: ВСУ «вышибли» из Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что украинские боевики были выбиты из Курской области, однако отдельные разрозненные группы «продолжают скрываться по подвалам».

    Путин на встрече с участниками марафона «Знание» сообщил: «Да, вышибли из Курской области противника, но там еще "по щелям", в подвалах каких-то сидят», передает ТАСС.

    «Мы слышим, чего говорят там – просят эвакуации, – добавил российский лидер. – Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то».

    Кроме того, президент провел исторические параллели, заявив, что немецкие танки, используемые на Украине, вызывают ассоциации с событиями Великой Отечественной войны. По его словам, «вид немецких танков с крестами на Украине» вызывает чувства, от которых невозможно уйти.

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов. Телеканал RT анонсировал премьеру фильма об операции «Поток» в Курской области.

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    30 апреля 2025, 07:17 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 34 украинских беспилотника над пятью регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны сбили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа в разных регионах страны минувшей ночью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 15 дронов были перехвачены над Курской областью, восемь – над Брянской областью, семь – над Орловской областью, три – над Владимирской областью и один – над Белгородской областью.

    Напомним, в ночь на 29 апреля российские военные уничтожили 40 украинских дронов.

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    30 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Украинский националист призвал бить русскоязычных детей и взрослых
    Украинский националист призвал бить русскоязычных детей и взрослых
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский националист Дмитрий Корчинский публично поддержал идею физического воздействия на взрослых и детей за разговоры на русском языке.

    Дмитрий Корчинский заявил в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов», что считает правильным и справедливым физически наказывать детей за использование русского языка, передает ТАСС.

    Националист подчеркнул, что, по его мнению, такие меры необходимо применять не только к детям, но и к взрослым украинцам, чтобы они забывали русский язык.

    По его словам, украинцы пока не забыли русский язык, однако, по его убеждению, если хотя бы 10% населения перестанет понимать русский, остальные тоже будут вынуждены его забыть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Богдан Бенюк, широко известный по ролям в советских и российских кино- и телепроектах, оказался в центре скандала после крайне агрессивных высказываний относительно русского языка на Украине. Он советует применять физическую силу к детям, которые продолжают говорить на русском, чтобы «они забыли на веки вечные о том, что есть русский язык». В числе прочего Бенюк призвал бить детей прутом и даже бутылкой по голове.

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    30 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Мишустин назвал знаковым этапом строительство моста между Россией и КНДР

    Мишустин назвал строительство моста знаковым этапом отношений России и КНДР

    Мишустин назвал знаковым этапом строительство моста между Россией и КНДР
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Строительство автомобильного моста через реку Туманная станет важным шагом для развития сотрудничества между Россией и КНДР, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Строительство автомобильного моста между Россией и КНДР через реку Туманная стало важным этапом в отношениях двух стран, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время церемонии запуска проекта, прошедшей по видеосвязи с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном.

    Мишустин подчеркнул, что значение моста выходит далеко за рамки просто инженерной задачи.

    «Мост символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества», – заявил премьер.

    Глава российского правительства добавил, что создается надежная основа для более тесной кооперации между странами, а сама дорога позволит наладить открытый диалог, увеличить число поездок и встреч, а также познакомить жителей России и КНДР с историей и традициями друг друга.

    Мишустин отметил высокую ценность дружеских отношений с КНДР и подтвердил готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию. Глава кабмина добавил, что участие в строительстве важного инфраструктурного объекта – это большая честь и ответственность, а также вклад в укрепление доверия и единства между странами.

    Напомним, правительства России и КНДР договорились о создании пограничного автомобильного моста через реку Туманная в рамках сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинского образования.

    Сообщалось, что 30 апреля церемония запуска строительства этого моста пройдет в режиме видеоконференции с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.

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    30 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы Еврокомиссии Вучичу за поездку в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Еврокомиссии о последствиях визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая.

    Дипломат назвала подобные действия Запада «бандитизмом» и «шантажом», подчеркнув, что Еврокомиссия использует методы, похожие на действия мафии и преступников.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила: «Что это за "черные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки».

    Захарова также раскритиковала Еврокомиссию за грубое отношение к потенциальным членам Евросоюза, отметив, что если такие методы применяются до вступления, то после членства ситуация может только ухудшиться.

    Напомним, Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

    Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне.

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    30 апреля 2025, 06:02 • Новости дня
    Орден Святого Георгия I степени выставили на торги за 10 млн

    Золотой орден Святого Георгия I степени оценили в 10 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Аукционный дом объявил о старте торгов за уникальную награду из золота 56-й пробы с клеймами петербургской палаты.

    Как передает ТАСС, аукционный дом «Литфонд» откроет две сессии торгов 7 мая, где центральным лотом станет орден Святого Георгия I степени, выполненный из золота 56-й пробы и снабженный клеймами петербургской пробирной палаты. Начальная стоимость исторической награды составляет десять миллионов рублей, изделие сопровождается экспертным заключением от специалиста, аттестованного Минкультуры России.

    В числе других значимых лотов названы капитульный образец золотого знака ордена Святого Георгия III степени 1861 года (2,5 млн рублей), аналогичный знак III степени на оригинальной ленте 1860–1870-х годов (2,8 млн рублей), а также золотой знак ордена Святой Анны II степени с короной и мечами (1,5 млн рублей) и серебряная звезда Святого Владимира I степени за мечами (1,5 млн рублей). Орден Святой Анны I степени с рубинами стартует с лидирующей ставкой один миллион рублей.

    На московских торгах представлены книги, архивные документы, фотографии, предметы военной истории, в том числе золотой знак «Общества друзей Воздушного флота» 1923 года (450 тыс. рублей) и фотография Императрицы Александры Федоровны в бальном платье с начальной ценой 280 тыс. рублей.

    Среди других московских лотов – набор оловянных солдатиков в форме Лейб-гвардии Петербургского полка (60 тыс. рублей), модель бронетранспортера (30 тыс. рублей), подводная лодка (28 тыс. рублей) и агитационный плакат Виктора Говорова 1942 года (15 тыс. рублей).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкомпания «Дом.РФ» выставила на торги комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге, который включает 3,9 га участков и здания площадью 41,2 тыс. кв. метров, с начальной ценой 1,052 млрд рублей; также на аукционе в Петербурге загранпаспорт Владимира Жириновского с подписью ушел с молотка за сумму, превысившую стартовую более чем в десять раз; инвалидное кресло британского физика-теоретика Стивена Хокинга выставят на торги Christie's.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    30 апреля 2025, 22:08 • Новости дня
    Суд обязал Wintershall прекратить зарубежный арбитраж против России

    Московский суд потребовал остановить разбирательство Wintershall Dea на 7,5 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и постановил приостановить за рубежом арбитражный процесс против России по делу Wintershall Dea.

    Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает ТАСС. Согласно постановлению, компания Wintershall Dea, юридическая фирма Aurelius Cotta, а также их представители, арбитры и связанные лица обязаны прекратить все процедуры по поддержанию или продолжению арбитражного разбирательства против России до окончательного судебного решения в Москве.

    Генпрокуратура ранее подала иск к Wintershall Dea, Aurelius Cotta и трем арбитрам Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Как сообщил источник агентству, речь идет о требовании запретить разбирательство по взысканию с России 7,5 млрд евро в пользу германской Wintershall Dea.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России подала иск против немецкой компании Wintershall Dea и юридической фирмы Aurelius Cotta, а также против трех физических лиц, при этом Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против России для защиты своих прав на активы в стране, а решение Wintershall Dea уйти из России, по заявлению главы компании Марио Мерена, имело серьезные последствия.

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    30 апреля 2025, 04:51 • Новости дня
    Фадеев поддержал исключение школьников за «неуд» по поведению

    Глава СПЧ предложил исключать учеников за грубые нарушения дисциплины

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что неудовлетворительная оценка за поведение должна служить серьезным наказанием для школьников, вплоть до исключения.

    Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека, заявил о необходимости введения оценки за поведение в школах, сообщает РИА «Новости». По его словам, такая мера призвана защитить учителей от проявлений хулиганства учеников.

    Фадеев отметил, что инициатива предусматривает возможность выставления «неуда» за серьезные нарушения дисциплины, например, за оскорбления, нецензурную брань или насилие в отношении учителей. «Этих хулиганствующих молодых людей должны серьезно наказывать, например, 'двойкой' за поведение. Важно, что оценка должна иметь серьезные последствия, например, если педсовет посчитает нужным оставить хулигана на второй год, вплоть до исключения из школы», – заявил Фадеев.

    Он также пояснил, что оценка должна быть максимально простой: деление на «норму» и «не норму» поведения, без чрезмерной дифференциации.

    По его словам, незначительные проступки, такие как шалости или курение за территорией школы, остаются в «норме» и не должны вести к суровым мерам. Ключевая задача – защита учителей от серьезных проявлений агрессии со стороны учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Наталия Косихина предложила наделить учителей правом выгонять из класса учеников средних и старших классов за неоднократные нарушения дисциплины, Павел Пожигайло подчеркнул необходимость системных мер для оценки поведения учеников и повышения статуса учителей, а Министерство просвещения планирует разработать законопроект о введении официальной оценки поведения в российских школах.

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    30 апреля 2025, 10:21 • Новости дня
    FT узнала о попытках западных компаний возобновить бизнес с Россией

    FT: Сырьевики и судоходные компании активно изучают возобновление бизнеса с Россией

    Tекст: Ирма Каплан

    Юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США, пишет FT.

    Западные сырьевые и судоходные компании стали консультироваться с юристами относительно возобновления деловых отношений с Россией, поводом для роста интереса стали ожидания возможного смягчения антироссийских санкций США, что открывает новые перспективы для торговли и инвестиций, пишет газета Financial Times (FT).

    «Трейдеры сырьевыми товарами, страховщики и судоходные группы входят в число западных компаний, обращающихся к юристам за советом о том, как возобновить торговлю с Россией в рамках подготовки к потенциальной отмене санкций США в отношении Москвы», – говорится в материале.

    Президент США Дональд Трамп демонстрирует курс на сближение с Москвой, что воспринимается компаниями как шанс для восстановления бизнеса. При этом некоторые компании изучают реструктуризацию деятельности с тем, чтобы быть готовыми к изменениям в санкционной политике, несмотря на сохранение ограничений со стороны Евросоюза и Британии.

    «Разделение США и Европы на данный момент является серьезной проблемой для бизнеса. Некоторые компании планируют изменения, а также то, что это означает для их бизнеса и что они могут сделать, чтобы подготовиться к ним», – сказал глава отдела регулирования и расследований в юридической фирме Clyde & Co Сэм Тейт.

    Ли Ханссон из Reed Smith считает, что даже при частичном смягчении санкций США, крупные транснациональные компании останутся под контролем европейских и британских ограничений. Воспользоваться смягчением, по словам специалиста, смогут преимущественно компании из Азии или Ближнего Востока, уже работающие на российском рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство промышленности и торговли России подготовило предложения по критериям возвращения иностранных компаний в страну.

    При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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    30 апреля 2025, 05:18 • Новости дня
    Миронов предложил освободить жителей Суджи от всех выплат

    Миронов призвал отменить налоги и выплаты по кредитам для жителей Суджи на полгода

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Суджи могут получить освобождение от налогов, коммунальных платежей и кредитных выплат за период оккупации и последующие шесть месяцев.

    Предложение о полной отмене налогов, коммунальных платежей и кредитных обязательств для жителей Суджи прозвучало от председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, передает ТАСС. Он уточнил, что речь идет о периоде, когда поселение находилось под контролем ВСУ, и еще о шести месяцах после освобождения.

    Миронов отметил: «Нужно ставить на федеральном уровне вопрос об освобождении жителей района от всех выплат – как государству, так и частным структурам, на тот период, когда населенный пункт был под контролем врага плюс следующие шесть месяцев».

    Депутат пояснил, что инициатива касается всех видов налогов – имущественного, подоходного, транспортного, а также услуг ЖКХ и выплат по банковским займам и микрокредитам. Он подчеркнул, что для суджан необходима не просто отсрочка, а полноценная кредитная амнистия, поскольку они оказались в особо тяжелой ситуации. Миронов считает, что государство должно использовать все возможные механизмы поддержки граждан освобожденных территорий Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный корреспондент встречался с жителями Суджанского района, которые рассказывали о семи месяцах жизни под контролем вооруженных формирований Киева, а освобождение Курской области от ВСУ означает, что власти Украины окажутся на грани полного уничтожения, по оценке депутата Госдумы Евгения Ревенко, и президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям армии, отличившимся в ходе освобождения региона.

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