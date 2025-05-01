Врач назвал безопасную суточную норму шашлыка

Эксперт посоветовал есть не более 500 г шашлыка и избегать ужина

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Андрей Мартюшев-Поклад порекомендовал россиянам ограничить потребление шашлыка во время майских праздников до 300-500 г в сутки при отсутствии проблем с пищеварительным трактом. При этом эксперт отметил, что если есть сложности с желудком или желчным пузырем, то норму лучше снизить до 100-150 г за один прием, а суточная порция не должна превышать 200-300 г.

Врач подчеркнул, что шашлык не рекомендуется употреблять позже 18-19 часов, поскольку жареное мясо считается сложным для переваривания продуктом.

Он также посоветовал тщательно пережевывать каждый кусок, не делать шашлык основой ежедневного рациона и выбирать для приготовления качественное мясо, использовать маринады на лимонном соке и специях без сахара, избегать обугливания мяса и хвойных деревьев при жарке.

Мартюшев-Поклад считает овощи и зелень лучшим гарниром к шашлыку, а причиной отравлений чаще становятся алкоголь и пищевая инфекция, а не сам шашлык как продукт.

Эксперт также предупредил о вреде полуфабрикатов и продуктов глубокой переработки, которые могут привести к перееданию, нарушению обмена веществ и ускоренному старению организма. Кроме того, он рекомендовал избегать сочетания большого количества блюд и алкоголя за одним застольем, пить теплую воду до и после еды и начинать прием пищи с питательных продуктов, завершая сладким.

Как писала газета ВЗГЛЯД, среднестатистическим ценителем шашлыка признали мужчину в возрасте тридцати–сорока лет из Северо-Западного федерального округа, который предпочитает делать покупки по субботам; главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как сделать шашлык менее калорийным; в этом году выезд на пикник с шашлыками для компании из четырех человек обойдется почти в 4 тыс. рублей, причем большую часть расходов составляют мясо и сопутствующие товары.