Пикник с шашлыками подорожал до почти 4 тыс. рублей

Стоимость пикника с шашлыками для четырех человек достигла почти 4 тыс рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Провести пикник с шашлыками компанией из примерно четырех человек в России в этом году обойдется почти в 4 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на расчеты по данным Росстата и открытых источников. В расчет был включен стандартный набор продуктов: по 1 килограмму говядины, курицы, а также сосисок и сарделек, овощи, грибы, зелень, приправы, соусы, хлеб, 2 литра сока и 4 литра минеральной воды.

Стоимость необходимого для пикника инвентаря – простого мангала, полутора килограммов углей и жидкости для розжига – составила 826,3 рубля. Самыми затратными позициями оказались говядина – 870 рублей, сосиски – 530 рублей, мангал – 463 рубля, соки – 273 рубля и грибы – 269 рублей.

Самыми бюджетными продуктами стали помидоры за 89 рублей, огурцы за 67 рублей, приправы за 63 рубля, батон хлеба – 43 рубля и лук – 22 рубля. Всего за набор продуктов и инвентарь для пикника придется заплатить 3849,3 рубля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС напомнило о штрафах для россиян за разведение огня и жарку шашлыков в неположенных местах, особенно вблизи лесов и жилых зон; ранее врач указал, что шашлык противопоказан людям с заболеваниями желудка, печени и поджелудочной железы; в Новосибирске мужчина пережил разрыв аорты из-за переедания шашлыка.