Россиянам рассказали о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте

Депутат сообщил о штрафах до 30 тыс. рублей за нарушения при жарке шашлыков на даче

Tекст: Александра Юдина

Чаплин заявил, что дачники могут получить штрафы за нарушения противопожарных норм при установке мангала и приготовлении шашлыков, передает ТАСС.

Штрафы за несоблюдение норм пожарной безопасности для граждан достигают 30 тыс. рублей в лесных зонах и 15 тыс. рублей в иных местах.

В период действия особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются. В случае, если пожар уничтожит имущество или приведет к гибели людей, виновные могут понести уголовную ответственность.

Разводить огонь на даче разрешается только в мангалах или жаровнях. Их следует размещать минимум в пяти метрах от строений, держать вблизи огнетушитель, бочку с водой, песок или другие средства пожаротушения.

Землю в радиусе двух метров от мангала необходимо освобождать от горючих материалов, таких как сухие листья. Жарить шашлыки нельзя при ветре более 10 м/с, а также на участках с торфяной почвой или под хвойными деревьями.

В последние годы МЧС активно использует дроны для противопожарного контроля.

Чаплин уточнил, что в Подмосковье, как и по всей России, эти устройства применяются для мониторинга территорий и оперативного реагирования на ЧС.

Однако пока нет информации о том, что дроны отслеживают соблюдение правил жарки шашлыков на дачных участках.

Депутат отметил, что вопрос использования дронов для наблюдения за частными территориями требует дополнительного рассмотрения с точки зрения законодательства о защите частной жизни.

В преддверии майских праздников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как сделать шашлык менее калорийным.