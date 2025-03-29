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Россиянам рассказали о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте
Депутат сообщил о штрафах до 30 тыс. рублей за нарушения при жарке шашлыков на даче
Нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыков на дачах может привести к штрафам до 30 тыс. рублей, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Чаплин заявил, что дачники могут получить штрафы за нарушения противопожарных норм при установке мангала и приготовлении шашлыков, передает ТАСС.
Штрафы за несоблюдение норм пожарной безопасности для граждан достигают 30 тыс. рублей в лесных зонах и 15 тыс. рублей в иных местах.
В период действия особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются. В случае, если пожар уничтожит имущество или приведет к гибели людей, виновные могут понести уголовную ответственность.
Разводить огонь на даче разрешается только в мангалах или жаровнях. Их следует размещать минимум в пяти метрах от строений, держать вблизи огнетушитель, бочку с водой, песок или другие средства пожаротушения.
Землю в радиусе двух метров от мангала необходимо освобождать от горючих материалов, таких как сухие листья. Жарить шашлыки нельзя при ветре более 10 м/с, а также на участках с торфяной почвой или под хвойными деревьями.
В последние годы МЧС активно использует дроны для противопожарного контроля.
Чаплин уточнил, что в Подмосковье, как и по всей России, эти устройства применяются для мониторинга территорий и оперативного реагирования на ЧС.
Однако пока нет информации о том, что дроны отслеживают соблюдение правил жарки шашлыков на дачных участках.
Депутат отметил, что вопрос использования дронов для наблюдения за частными территориями требует дополнительного рассмотрения с точки зрения законодательства о защите частной жизни.
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