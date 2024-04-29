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Врач рассказал, как сделать шашлык на майские праздники менее калорийным
Врач рассказал, какое мясо лучше выбрать для шашлыка на майские праздники
В преддверии майских праздников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как сделать шашлык менее калорийным.
«Шашлык в принципе не является диетическим блюдом, но снизить его калорийность можно, если выбирать мясо с меньшим количеством жира, либо более диетические виды мяса», – отметил Тяжельников в интервью РИА «Новости».
По словам врача, для снижения калорийности блюда стоит выбирать мясо индейки, курицы или кролика. Хорошей альтернативой мясу также могут стать рыба и морепродукты.
Врач также рекомендовал использовать для маринада нежирные составляющие, например, лимон, винный уксус или минеральную воду.
Любителям полуфабрикатов Тяжельников посоветовал выбирать продукты с большим содержанием мяса.