Врач рассказал, как сделать шашлык на майские праздники менее калорийным

Врач рассказал, какое мясо лучше выбрать для шашлыка на майские праздники

Tекст: Денис Тельманов

«Шашлык в принципе не является диетическим блюдом, но снизить его калорийность можно, если выбирать мясо с меньшим количеством жира, либо более диетические виды мяса», – отметил Тяжельников в интервью РИА «Новости».

По словам врача, для снижения калорийности блюда стоит выбирать мясо индейки, курицы или кролика. Хорошей альтернативой мясу также могут стать рыба и морепродукты.

Врач также рекомендовал использовать для маринада нежирные составляющие, например, лимон, винный уксус или минеральную воду.

Любителям полуфабрикатов Тяжельников посоветовал выбирать продукты с большим содержанием мяса.