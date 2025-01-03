Новосибирец пережил разрыв аорты из-за переедания шашлыка

Tекст: Вера Басилая

Житель Новосибирска попал в больницу с острыми болями в животе после обильного ужина. Мужчина весом 150 кг рассказал, что накануне он угощал друзей своим фирменным шашлыком и переел, передает канал «360».

Диагноз пациента установили при помощи МСКТ-снимка, который показал острое расслоение аорты с надрывом в дуге. Хирурги из центра имени Мешалкина в течение восьми часов проводили сложную операцию, чтобы стабилизировать состояние больного.

Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии, но под наблюдением врачей.

Ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов советовал не сочетать жирную пищу с алкоголем, так как это может привести к обострению хронических заболеваний.