Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Новосибирец пережил разрыв аорты из-за переедания шашлыка
В Новосибирске 49-летний мужчина с весом 150 кг оказался в больнице из-за разрыва аорты после обильного ужина шашлыком, врачи провели восьмичасовую операцию.
Житель Новосибирска попал в больницу с острыми болями в животе после обильного ужина. Мужчина весом 150 кг рассказал, что накануне он угощал друзей своим фирменным шашлыком и переел, передает канал «360».
Диагноз пациента установили при помощи МСКТ-снимка, который показал острое расслоение аорты с надрывом в дуге. Хирурги из центра имени Мешалкина в течение восьми часов проводили сложную операцию, чтобы стабилизировать состояние больного.
Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии, но под наблюдением врачей.
Ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов советовал не сочетать жирную пищу с алкоголем, так как это может привести к обострению хронических заболеваний.