Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.8 комментариев
Эпидемия брюшного тифа началась среди военных ВСУ
Эпидемия брюшного типа стала распространяться среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщили в пророссийском подполье Херсона.
По данным на 10 июня были зарегистрированы 62 случая заболевания брюшным тифом, причем уже имеется три летальных исхода, передает РИА «Новости».
Отмечается что по данным на 7 июня диагноз «брюшной тиф» был поставлен лишь 26 военным, а уже через три дня количество заболевших выросло более чем вдвое.
По предварительным данным, источником инфекции стала вода из местных систем водоснабжения.