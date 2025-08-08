Ученый сообщил о риске расширения ареала комаров-переносчиков чикунгуньи

Вирусолог Никитин сообщил о комарах-переносчиках чикунгуньи в Краснодарском крае

Tекст: Мария Иванова

Изменение климата способствует расширению ареала обитания комаров, переносящих вирус чикунгунья, в сторону умеренных широт, сообщает ТАСС со ссылкой на профессора МГУ Николая Никитина. Обычно эти комары встречаются в Африке и Юго-Восточной Азии, но в последние годы их регулярно фиксируют в Краснодарском крае и Крыму.

Эксперт подчеркнул, что комары-переносчики могут попадать в Россию с грузами, например, с автомобильными шинами, а размножаются они в ёмкостях со стоячей водой. Несмотря на то, что климатические условия пока не оптимальны для массового распространения этих комаров, ученые продолжают наблюдать за их популяциями и проверяют их на наличие вирусных инфекций.

Лихорадка чикунгунья передается только через укусы зараженных комаров. Основные симптомы – это лихорадка, сыпь и сильная боль в суставах. Никитин отметил: «Само слово «чикунгунья» на одном из африканских диалектов означает «ходить согнувшись». Острые симптомы проходят за две недели, однако боль в суставах может сохраняться неделями или даже годами».

Вирус может протекать бессимптомно примерно в 5-10% случаев, что осложняет контроль за распространением. Смертность от чикунгуньи низкая, но в группе риска находятся новорожденные, пожилые и люди с хроническими болезнями. Специфического лечения нет, в США для профилактики используются вакцины – на основе живого вируса и вирусоподобных частиц, но в России эти вакцины не зарегистрированы.

Передача вируса от человека к человеку невозможна, вирус циркулирует между комарами и животными, включая обезьян, грызунов и птиц. В период эпидемий основным источником инфекции становятся люди, которых кусают комары и затем заражают других.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что вспышка лихорадки чикунгунья в Китае не требует закрытия российских границ, так как переносчики вируса не распространены в России.

Риски заноса заболевания в Россию связаны с прибытием инфицированных людей из эндемичных стран, а также с возможным появлением комаров-переносчиков в южных регионах.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что случаи заболевания в России пока не выявлены, ситуацию контролируют специалисты.