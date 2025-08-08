Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».9 комментариев
Онищенко объяснил, почему закрывать границу с КНР из-за чикунгуньи не нужно
Вспышка лихорадки чикунгунья в Китае не требует закрытия российских границ, поскольку переносчики вируса не распространены в России, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Закрывать границы России никакого смысла нет <...> потому что у нас довольно экзотическим является тот вид комара, который передает это заболевание. А вот в Китае он распространен, потому что Китай гораздо южнее находится по сравнению с нами», – сказал он ТАСС.
Кроме того, напомнил Онищенко, критерии закрытия границ государств определяются «Международными медико-санитарными правилами» (ММСП), и текущей ситуации необходимости в закрытии границ нет.
Он подчеркнул, что летальность от лихорадки чикунгунья ниже, чем у COVID-19, однако при массовом заражении число умерших может быть заметным, в основном среди пожилых. Академик посоветовал соблюдать осторожность и разумно вести себя для профилактики заболевания.
В Китае из-за роста числа заболевших, по данным зарубежных СМИ, введены карантинные меры, напоминающие ограничения во время пандемии COVID-19. Сообщается о более чем 7 тыс. случаях заражения.
Вирус чикунгунья характеризуется лихорадкой, сильной суставной и мышечной болью, сыпью и отеками. Основными переносчиками служат комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые также могут переносить вирусы Денге. Заболевание не передается от человека к человеку, специфических средств профилактики и лечения его не существует.
Напомним, 7 августа в китайском Фошане стартовала масштабная санитарная кампания, направленная на борьбу с лихорадкой чикунгунья и устранение условий для размножения комаров-переносчиков.Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая
столкнулись с трудностями в борьбе с лихорадкой чикунгунья. За одну неделю на юге Китая
выявили более 2,8 тыс. новых случаев этой болезни.