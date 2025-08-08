Онищенко объяснил, почему закрывать границу с КНР из-за чикунгуньи не нужно

«Закрывать границы России никакого смысла нет <...> потому что у нас довольно экзотическим является тот вид комара, который передает это заболевание. А вот в Китае он распространен, потому что Китай гораздо южнее находится по сравнению с нами», – сказал он ТАСС.

Кроме того, напомнил Онищенко, критерии закрытия границ государств определяются «Международными медико-санитарными правилами» (ММСП), и текущей ситуации необходимости в закрытии границ нет.

Он подчеркнул, что летальность от лихорадки чикунгунья ниже, чем у COVID-19, однако при массовом заражении число умерших может быть заметным, в основном среди пожилых. Академик посоветовал соблюдать осторожность и разумно вести себя для профилактики заболевания.

В Китае из-за роста числа заболевших, по данным зарубежных СМИ, введены карантинные меры, напоминающие ограничения во время пандемии COVID-19. Сообщается о более чем 7 тыс. случаях заражения.

Вирус чикунгунья характеризуется лихорадкой, сильной суставной и мышечной болью, сыпью и отеками. Основными переносчиками служат комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые также могут переносить вирусы Денге. Заболевание не передается от человека к человеку, специфических средств профилактики и лечения его не существует.

Напомним, 7 августа в китайском Фошане стартовала масштабная санитарная кампания, направленная на борьбу с лихорадкой чикунгунья и устранение условий для размножения комаров-переносчиков.Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая

столкнулись с трудностями в борьбе с лихорадкой чикунгунья. За одну неделю на юге Китая

выявили более 2,8 тыс. новых случаев этой болезни.