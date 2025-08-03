Более 2,8 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья выявили за неделю на юге Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 2,8 тыс. новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья было выявлено в провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости». За период с 27 июля по 2 августа зарегистрировали 2892 новых случая, из которых 2770 пришлись на город Фошань.

По данным властей, тяжелых случаев и летальных исходов не зафиксировано. Эксперты отмечают, что быстрый рост эпидемии удалось сдержать, однако в сезон паводков борьба с инфекцией осложняется быстрым размножением комаров.

Главный специалист по инфекционным заболеваниям центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Кан Мин подчеркнул, что ключевыми мерами профилактики остаются очистка стоячей воды, уничтожение взрослых комаров и предотвращение укусов.

Ранее китайские ученые начали распространять личинки гигантских комаров для борьбы с переносчиками болезни. Власти Китая заявляют, что ситуация с лихорадкой находится под контролем и предпринимаются дополнительные меры для безопасности иностранных туристов. Российские страховщики не фиксируют случаев заражения среди туристов из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая столкнулись с трудностями в борьбе с распространением лихорадки чикунгунья. Европейская часть Франции оказалась под угрозой вспышек лихорадок денге и чикунгунья. В России обращения граждан к врачам из-за лихорадки денге остаются единичными.