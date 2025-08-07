Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Китайский Фошань провел санитарную кампанию против лихорадки чикунгунья
В китайском Фошане стартовала масштабная санитарная кампания, направленная на борьбу с лихорадкой чикунгунья и устранение условий для размножения комаров.
Общегородская санитарная кампания против лихорадки чикунгунья началась в Фошане, сообщает РИА «Новости». Центральное телевидение Китая отметило, что в акции задействовали работников предприятий, учреждений и всех жителей города. Главная цель – ликвидировать места размножения комаров, очищая емкости от застоявшейся воды и устраняя скопления мусора.
Власти Фошаня поручили сотрудникам компаний поддерживать чистоту в зданиях и на прилегающей территории, особенно контролируя отсутствие выброшенной тары и воды. Горожане получили рекомендации очистить свои дома, участки и гаражи, а также уделить внимание цветочным горшкам, поддонам, бутылкам, банкам и автомобильным шинам.
По информации главного эксперта Кан Мини из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун, наиболее эффективная профилактика – это очистка стоячей воды и уничтожение взрослых комаров. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что ситуация с лихорадкой чикунгунья в Китае контролируется, и страна продолжает обеспечивать безопасность для иностранных туристов. Российский союз туриндустрии сообщил, что страховые компании не фиксируют случаев заражения этой инфекцией среди россиян, посещающих Китай.
Чикунгунья – вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, распространенная в тропических регионах Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и некоторых странах Центральной Америки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая столкнулись с трудностями в борьбе с лихорадкой чикунгунья. Роспотребнадзор сообщил о рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию. За одну неделю на юге Китая выявили более 2,8 тыс. новых случаев этой болезни.