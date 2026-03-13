Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Генсек ООН призвал остановить боевые действия между Израилем и «Хезболлой»
Гутерриш призвал остановить боевые действия между Израилем и «Хезболлой»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся с рабочим визитом в Бейруте, выступил с призывом к немедленному прекращению боевых действий между израильской армией и движением «Хезболла».
Заявление прозвучало во время его встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном во дворце Баабда, передает ТАСС.
«Новая война между Израилем и «Хезболлой» должна быть остановлена», – сказал Гутерриш, его слова приводит президентская пресс-служба. Он добавил, что «эпоха военизированных группировок завершилась», и выразил надежду, что к его следующему визиту «Ливан восстановит свою способность самостоятельно решать вопросы войны и мира».
В пятницу Гутерриш прибыл в Бейрут. Он заявил, что его визит направлен на выражение солидарности с народом Ливана в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, количество погибших в результате ударов Израиля по территории Ливана с начала эскалации достигло 687 человек.