Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Роспотребнадзор сообщил о рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию
Роспотребнадзор допустил возможность завоза лихорадки чикунгунья из Китая
Риски завоза лихорадки чикунгунья из Китая существуют, заболевших в России не выявлено, ситуацию контролируют специалисты, сообщил Роспотребнадзор.
Риски завоза лихорадки чикунгунья из Китая существуют, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
В России случаев заболевания пока не фиксировали, подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что специалисты контролирует ситуацию, а на границе действует система «Периметр» для выявления инфекционных заболеваний у приезжающих.
Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, переносчиками которой являются кровососущие насекомые. В Роспотребнадзоре уточнили, что от человека к человеку вирус не передается.
Для выявления заболевания у граждан используются отечественные тест-системы. Также специалисты проводят регулярный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков. Россиянам, направляющимся в страны, где распространена лихорадка чикунгунья, советуют использовать репелленты, противомоскитные сетки и закрытую одежду для защиты от укусов насекомых.
Напомним, в Китае из-за вспышки чикунгуньи были введены ограничения, похожие на меры времен коронавируса. Зафиксировано более 10 тыс. случаев инфицирования, а размножению комаров способствовали дожди и теплая погода.
Ранее власти Китая выявили почти 2,9 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья в провинции Гуандун за одну неделю. Большинство заболевших проживают в городе Фошань.