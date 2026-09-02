Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм

Tекст: Катерина Туманова

«Послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут», – приводит слова Путина ТАСС.

Российский лидер так прокомментировал слова Зеленского об опасности российского воздушного пространства из-за курсирующего по нему некоторого числа дронов ВСУ. Он обращался к зарубежным авиакомпаниям, призывая пожалеть пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник уличил Зеленского в наигранном возмущении из-за складов ВСУ. Генсек ООН Гутерреш призвал к полному прекращению огня на Украине. Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.









