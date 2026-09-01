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Минздрав Ирана сообщил о пострадавших при ударах США по стране
Ребенок и взрослый погибли в селе Кухестак, еще более 50 жителей получили ранения, сообщил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
«Согласно информации, предоставленной мне коллегами из Гормозганского университета медицинских наук, в селе Кухестак погибли несколько наших соотечественников. Среди погибших – ребенок. В настоящее время отключены электричество и телефонная связь. Более 50 жителей также получили ранения», – написал он в соцсети Х.
Информация будет дополнена, пообещал Керманпур.
Ранее агентство Tasnim сообщала о гибели как минимум двух человек от удара США по провинции Хормозган, где проходили свадебные торжества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США во вторник нанесли удары по территории Ирана, а президент США пригрозил Ирану полным уничтожением. На это КСИР пообещал суровое наказание США.