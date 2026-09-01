FIBA: Вопрос возвращения российских баскетболистов будет решен в декабре

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Речь идет о соревнованиях по классическому баскетболу и дисциплине 3x3, которые входят в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости».

«Что касается участия команд, FIBA намерена тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом (МОК), Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) и федерациями других олимпийских командных видов спорта для решения логистических вопросов и вопросов безопасности игроков, связанных с возвращением российских и белорусских национальных сборных на пути к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе», – отмечается в заявлении FIBA.

Уточняется, что конкретные решения, включая антидопинговую программу, будут приняты на заседании Центрального совета федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских команд от официальных соревнований до февраля 2026 года.

Весной организация допустила отечественные юношеские сборные по баскетболу 3х3 к участию в Лиге наций с национальным флагом и гимном.

В июле исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.