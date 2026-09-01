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Пашинян заявил о скором визите в Москву
Премьер-министр Армении Пашинян сообщил о планах посетить Москву
Армянский премьер-министр Никол Пашинян анонсировал визит в Москву для продолжения диалога с руководством России после встречи в Бишкеке.
В видеообращении глава армянского правительства высоко оценил недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке, передает ТАСС. «Очень хорошую встречу провел с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул армянский политик.
Он отметил, что двусторонние отношения имеют чрезвычайную важность для обеих стран. Стороны относятся к ним бережно, однако в новых условиях они нуждаются в трансформации.
По мнению армянского премьера, в результате изменений связи станут более конструктивными, выгодными и теплыми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече в Бишкеке премьер-министр Армении подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению сотрудничества с Москвой.
В конце июля лидеры двух стран провели телефонный разговор по инициативе армянской стороны.
В апреле Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.