Пашинян заявил о скором визите в Москву

Премьер-министр Армении Пашинян сообщил о планах посетить Москву

Tекст: Денис Тельманов

В видеообращении глава армянского правительства высоко оценил недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке, передает ТАСС. «Очень хорошую встречу провел с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул армянский политик.

Он отметил, что двусторонние отношения имеют чрезвычайную важность для обеих стран. Стороны относятся к ним бережно, однако в новых условиях они нуждаются в трансформации.

По мнению армянского премьера, в результате изменений связи станут более конструктивными, выгодными и теплыми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече в Бишкеке премьер-министр Армении подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению сотрудничества с Москвой.

В конце июля лидеры двух стран провели телефонный разговор по инициативе армянской стороны.

В апреле Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.