Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Путин заявил о стремительном росте электронной торговли в стране
Президент России подчеркнул быстрый рост сектора интернет-торговли, обсудив актуальные вопросы с главой «Деловой России» Алексеем Репиком.
По его словам, сектор электронной торговли в России демонстрирует динамичный рост, передает ТАСС.
Путин акцентировал внимание на успехах этой сферы, а также на необходимости выработки баланса между офлайн- и электронной торговлей.
Президент отдельно отметил, что сектор развивается «семимильными шагами». В ходе беседы обсуждались проблемы дисбаланса между традиционной и онлайн-торговлей.
Руководитель «Деловой России» Алексей Репик заявил, что электронная торговля в стране стала мощной и конкурентоспособной отраслью.
Ранее куратор проекта «КиберЛюди» Мария Василькова выделила приоритет помощи людям как главную цель технологических инициатив.