Депутат Василькова назвала помощь людям целью развития технологий

Tекст: Валерия Городецкая

Заседание модуля прошло на площадке Министерства промышленности и торговли, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Василькова заявила: «Мы говорим не о технологиях. Мы говорим о людях, которым эти технологии дают шанс жить по-настоящему». Она подчеркнула, что ключевая задача – полноценная реабилитация ветеранов и участников СВО, а не просто внедрение новых средств.

Василькова отметила рост вовлеченности – участие приняли 242 человека из 64 регионов, среди которых представители медицины, образования, региональных властей, институтов развития и бизнеса. Было поднято 54 вопроса и отмечена активность аудитории, что подтверждает востребованность и ценность акселератора.

«Во втором модуле приняли участие 242 участника из 64 регионов России, их них 212 онлайн. Среди участников – медицинские учреждения, образовательные организации, более 50 представителей органов региональной власти и институтов развития, а также 141 предприятие. Во время проведения модуля поступило 54 вопроса, на каждый из которых мы обязательно ответим. Подводя итоги второго модуля акселератора, важно отметить широкий охват (+ 20% к результату первого модуля) и высокую активность участников, все это подтверждает востребованность акселератора практик и его значимость для развития профессиональных компетенций и межотраслевого взаимодействия. К сожалению, не все желающие смогли попасть на второй модуль, так как не успели пройти регистрацию, но для нас это хороший повод не останавливаться на достигнутом и развивать проект дальше», – сказала депутат.

Особое внимание уделялось комплексным мерам поддержки производителей технических средств реабилитации и медицинского оборудования, развитию кооперации между государством, бизнесом и научным сообществом. Василькова подчеркнула необходимость создания отечественных технологий и снятия бюрократических барьеров.

В ближайшее время акселератор проведет дополнительные образовательные модули, а в июле 2025 года в Москве состоится выставка-форум, которая подведет итоги работы и станет площадкой для демонстрации достижений отрасли.