Полиция Парижа запретила профсоюзам шествие по утвержденному маршруту

Parisien: Полиция Парижа отменила согласованный маршрут шествия профсоюзов

Tекст: Мария Иванова

Власти отменили проведение акции по маршруту от площади Бастилии до площади Нации из-за сложностей в обеспечении безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

Полиция предложила манифестантам альтернативный вариант проведения шествия ближе к окраине Парижа.

В ответ на это решение профсоюзы выразили возмущение и подали ходатайство в административный суд. Организаторы намерены добиться отмены запрета и провести акцию по изначально утвержденному плану.

Массовые протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, недовольных состоянием школ. Позже к акциям присоединились граждане, протестующие против повышения цен. Самая масштабная демонстрация прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек, и сопровождалась погромами и разграблением бутиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат пострадавшего на акции французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

Президент Торгово-промышленной палаты Франции Ален Ди Крешенцо сообщил о разграблении более 2 тыс. магазинов в ходе протестов.

Ранее мэр Парижа Эммануэль Грегуар призвал жителей столицы присоединиться к уборке улиц после массовых манифестаций.