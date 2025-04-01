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Спасатели из Сибири вылетели в Мьянму для помощи после землетрясения
Сибирский региональный пожарно-спасательный отряд МЧС России отправился в Мьянму с целью помощи местным жителям после разрушительного землетрясения, взяв с собой аварийно-спасательный автомобиль и беспилотник.
Специалисты Сибирского регионального пожарно-спасательного отряда МЧС России вылетели в Мьянму для оказания помощи после землетрясения, пишет ТАСС. На борту самолета Ил-76 находятся 45 специалистов, три единицы техники, включая аварийно-спасательный автомобиль КамАЗ с мобильным лагерем жизнеобеспечения и беспилотник. В составе группировки также два кинологических расчета для поиска пострадавших.
По словам представителей ведомства, отряд сертифицирован по методологии Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ), что позволяет участвовать в международных спасательных операциях. Самолет вылетел из Красноярска ночью 1 апреля.
Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. По последним данным, число жертв превысило 2 тыс. человек. Для ликвидации последствий катастрофы, наряду с российскими специалистами, в Мьянму прибыли также команды из Китая и Всемирной организации здравоохранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группа спасателей отправилась в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Сообщалось, что МЧС России установило местонахождение выжившего под завалами человека в Мьянме. Писала газета ВЗГЛЯД, что число погибших в Мьянме превысило 2 тыс. человек.