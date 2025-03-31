Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.6 комментариев
Россия отправила 95 спасателей в Мьянму
Группа российских спасателей отправилась в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в МЧС России в понедельник.
В Мьянму отправили два самолета Ил-76, всего туда летят 95 специалистов, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В составе группы есть кинологические расчеты и медработники. Их направят в самые пострадавшие районы, где уже работают российские специалисты.
У группировки есть все необходимое снаряжение, оборудование и инструменты.
Напомним, сотрудники МЧС России вытащили в Мьянме из-под завалов женщину, пролежавшую под грудами бетона более двух суток. Общее количество погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тыс. человек.