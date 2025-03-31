Россия отправила 95 спасателей в Мьянму

Tекст: Алексей Дегтярев

В Мьянму отправили два самолета Ил-76, всего туда летят 95 специалистов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В составе группы есть кинологические расчеты и медработники. Их направят в самые пострадавшие районы, где уже работают российские специалисты.

У группировки есть все необходимое снаряжение, оборудование и инструменты.

Напомним, сотрудники МЧС России вытащили в Мьянме из-под завалов женщину, пролежавшую под грудами бетона более двух суток. Общее количество погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тыс. человек.